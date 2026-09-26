Συναυλία Άννας Βίσση στο ΟΑΚΑ: Χρήστος Φερεντίνος, Μάρτζυ Λαζάρου και Περικλής Κονδυλάτος στις θέσεις τους

ΤοΟΑΚΑ δεν «σείεται» μόνο από τους 95.000 και πλέον θεατές, αλλά «λάμπει» και από τις αμέτρητες επώνυμες παρουσίες που κατέκλυσαν τις VIP κερκίδες και το ground της μεγαλύτερης μουσικής γιορτής της χρονιάς. Η συναυλία δεν άφησε κανέναν ασυγκίνητο, με την εγχώρια showbiz να δίνει δυναμικό «παρών» για να τιμήσει την Άννα Βίσση, στο μεγάλο ραντεβού με τους θαυμαστές της.

Από νωρίς το απόγευμα, ο φωτογραφικός φακός «πήρε φωτιά» στις εισόδους των επισήμων. Ανάμεσα στους πρώτους που εντοπίστηκαν να μπαίνουν στο ΟΑΚΑ με ανεβασμένη διάθεση ήταν ο Χρήστος Φερεντίνος, ο Δημήτρης Πανόπουλος, η Μάρτζυ Λαζάρου, καθώς και ο σχεδιαστής Περικλής Κονδυλάτος. Όλοι τους χαμογελαστοί, λίγες ώρες πριν η Άννα Βίσση, κάνει την εμφάνισή της.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Το κλίμα στα VIP θυμίζει ένα μεγάλο, λαμπερό πάρτι. Παρουσιαστές, ηθοποιοί, τραγουδιστές, αθλητές και content creators έγιναν ένα με το πλήθος. Οι περισσότεροι μοιράζονται ήδη στα social media ασταμάτητα stories από την εντυπωσιακή κυκλική σκηνή 360 μοιρών, περιμένοντας τη στιγμή που η Άννα Βίσση θα γράψει για ακόμη μια φορά ιστορία.

Η ενέργεια έχει χτυπήσει κόκκινο και το μόνο που φαίνεται σίγουρο, είναι ότι απόψε το ΟΑΚΑ θα μείνει αξέχαστο σε όλους — επώνυμους και μη.

Χρήστος Φερεντίνος

Η Άννα Βίσση αναμένεται να τραγουδήσει για περίπου 3 ώρες. Οι συντελεστές της συναυλίας, επαναλαμβάνουν πως έχουν ετοιμάσει ένα μοναδικό υπερθέαμα που θα συζητηθεί και θα μείνει στην ιστορία.