Μαριάννα Κιμούλη: Η υιοθεσία είναι μια πιθανότητα για μένα, υπάρχουν εκατοντάδες παιδιά που έχουν αυτή την ανάγκη

Η Μαριάννα Κιμούλη παραχώρησε συνέντευξη στο περιοδικό «Λοιπόν» που κυκλοφορεί και μοιράστηκε προσωπικές της σκέψεις για τη δημιουργία οικογένειας και τη μητρότητα. Η ηθοποιός ανέφερε ότι αυτή την περίοδο, η απόλυτη προτεραιότητά της είναι η δουλειά. Ωστόσο, παραμένει μια γυναίκα που πιστεύει βαθιά στον θεσμό της οικογένειας.

Στη συνέντευξή της, ξεχωρίζει η ώριμη τοποθέτησή της γύρω από το ενδεχόμενο της υιοθεσίας. Όπως είπε η Μαριάννα Κιμούλη, την απασχολεί έντονα η κατάσταση του σύγχρονου κόσμου και οι δυσκολίες που θα αντιμετωπίσει ένα νέο παιδί. Θεωρεί πιο ουσιαστικό να προσφέρει μια ζεστή αγκαλιά και μια έτοιμη οικογένεια σε ένα από τα εκατοντάδες παιδιά που ήδη έχουν γεννηθεί και έχουν πραγματική ανάγκη.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Για την ίδια, η υιοθεσία αποτελεί μια απόλυτα συνειδητή πράξη αγάπης και μια πολύ ισχυρή πιθανότητα για το μέλλον της. Για την ώρα πάντως, η κόρη του Γιώργου Κιμούλη, βρίσκεται σταθερά επικεντρωμένη στη δουλειά της.

Η δημιουργία οικογένειας είναι κάτι που έχει περάσει από το μυαλό σου; Θα ήθελες κάποια στιγμή να γίνεις μητέρα;

Πιστεύω πολύ στην οικογένεια. Έχω περάσει από πάρα πολλές φάσεις σε σχέση με αυτό. Παλαιότερα έλεγα ότι δεν θέλω. Μετά πέρασα μια περίοδο που έλεγα ότι θέλω. Αυτή τη στιγμή έχω πει ότι, προς το παρόν, με αφορά περισσότερο η δουλειά μου. Θα δούμε.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Γιατί έχει αρχίσει να με απασχολεί πολύ και το σε τι κόσμο θα φέρω αυτό το παιδί, αν κάποια στιγμή αποφασίσω να γίνω μαμά. Ή ακόμη και το αν θα αποφασίσω να υιοθετήσω. Είναι και αυτό μια μεγάλη συζήτηση.

Άρα η υιοθεσία υπάρχει πραγματικά ως ενδεχόμενο στο μυαλό σου;

Ναι, υπάρχει. Υπάρχουν εκατοντάδες παιδιά αυτή τη στιγμή που έχουν αυτή την ανάγκη. Οπότε σκέφτομαι και το εξής: το να φέρω εγώ ένα καινούργιο παιδί σε έναν κόσμο που, με όλα αυτά που συμβαίνουν και όσα ενδεχομένως έρχονται. μάλλον δεν θα είναι εύκολο, σε σχέση με το να δώσω μια οικογένεια σε ένα παιδί που ήδη υπάρχει και την έχει ανάγκη. Για μένα, λοιπόν, και η υιοθεσία είναι μια πιθανότητα.