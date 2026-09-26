Η Σίσσυ Χρηστίδου για το ενδεχόμενο γάμου: Δεν είναι απλή απόφαση, πρέπει να σταθμίσεις παράγοντες

Η Σίσσυ Χρηστίδου μίλησε με ειλικρίνεια για το ενδεχόμενο ενός δεύτερου γάμου, επισημαίνοντας ότι η δημιουργία νέας οικογένειας δεν είναι μια απλή απόφαση, όταν υπάρχουν ήδη παιδιά. Σε άλλο σημείο της συνέντευξης που παραχώρησε στο περιοδικό «Hello», παραδέχτηκε ότι η προστασία της προσωπικής της ζωής υπήρξε πολλές φορές αρκετά δύσκολη, κάτι ωστόσο που αντιλαμβάνεται ως μέρος της δουλειάς της.

Σε άλλο σημείο, η Σίσσυ Χρηστίδου δήλωσε ευλογημένη που δεν χρειάστηκε ποτέ να αντιμετωπίσει τις δυσκολίες μόνη της. Χαρακτήρισε τον εαυτό της πιστό και σταθερό, επισημαίνοντας ότι όλες οι σχέσεις της – φιλικές, επαγγελματικές και συντροφικές – ήταν μακροχρόνιες.

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Η παρουσιάστρια έστειλε ένα ξεκάθαρο μήνυμα για τη φιλοσοφία της στη δουλειά, τονίζοντας πως «δεν αξίζει να καταπατήσεις τον αξιακό σου κώδικα για τα νούμερα τηλεθέασης».

Πόσο εύκολο ή δύσκολο είναι να προστατεύσει κανείς την προσωπική του ζωή όταν η δουλειά του βασίζεται στη δημόσια έκθεση;

Δεν είναι πάντα εύκολο. Στη δική μου περίπτωση, ήταν αρκετά δύσκολο πολλές φορές. Το καταλαβαίνω γιατί είναι κατά κάποιον τρόπο μέρος της δουλειάς μας.

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Δείχνετε αρκετά δυναμική και εξωστρεφής, έτοιμη να ανταπεξέλθετε μόνη σας στις όποιες δυσκολίες. Έχετε νιώσει όμως την ανάγκη να αφεθείτε συναισθηματικά και να πορευτείτε με ένα νέο άνθρωπο στην προσωπική σας ζωή; Σας λείπει η συντροφικότητα;

Δεν ξέρω αν θα μπορούσα να ανταπεξέλθω μόνη μου στις περισσότερες δυσκολίες, αλλά είμαι ευλογημένη καθώς δεν έχει χρειαστεί να το κάνω ποτέ. Έχω μια πολύ δεμένη οικογένεια που ήταν πάντα δίπλα μου και πιστούς και αφοσιωμένους φίλους που έχουν δοκιμαστεί στο χρόνο και στα προβλήματα. Πραγματικά, αυτή είναι η περιουσία μου και είναι σπουδαία και σπάνια.

Σας ελκύει η ιδέα μιας σταθερής μακροχρόνιας σχέσης ή, ενδεχομένως, ενός δεύτερου γάμου;

Πάντα ήμουν πιστός και σταθερός άνθρωπος. Μακροχρόνιες είναι σχεδόν όλες οι σχέσεις μου, από τις φιλικές και τις συντροφικές μέχρι και τις επαγγελματικές. Μου αρέσει να επενδύω στους ανθρώπους και, επειδή δεν το κάνω εύκολα, όταν το κάνω είναι με όλη μου την ψυχή.

Ο γάμος όμως είναι διαφορετικό κεφάλαιο, ειδικά όταν έχεις κάνει ήδη έναν και έχεις παιδιά. Δεν είναι απλή απόφαση και πρέπει να σταθμίσεις πολλούς παράγοντες.