Άννα Βίσση: Ταξίδεψε στην Ιαπωνία με τη Δήμητρα Κούστα – Εντυπωσιακές φωτογραφίες

Ένα μακρινό ταξίδι στην Ιαπωνία απολαμβάνει αυτές τις ημέρες η Άννα Βίσση, με συντροφιά την καλή της φίλη, Δήμητρα Κούστα.

Ο πρώτος προορισμός τους ήταν η πρωτεύουσα της χώρας, το Τόκιο, όπου απόλαυσαν βόλτες στους δρόμους με τα εντυπωσιακά και υπερσύγχρονα κτίρια. Μάλιστα, η Άννα Βίσση μοιράστηκε κάποιες φωτογραφίες με τους διαδικτυακούς της φίλους στο Instragram.

Η διάσημη τραγουδίστρια και η σύζυγος του εφοπλιστή Γιάννη Κούστα διατηρούν μία στενή φιλία τα τελευταία χρόνια και μάλιστα πρόκειται να κουμπαριάσουν, αφού η Άννα Βίσση θα βαφτίσει τον γιο του ζευγαριού.

Τη Μεγάλη Τετάρτη (16.04.2025) η Άννα Βίσση μοιράστηκε τις πρώτες εικόνες από το ταξίδι τους και όπως φαίνεται από τις πόζες της, επέλεξε να κάνει βόλτες στην «καρδιά» της Ιαπωνίας, φορώντας μία φαρδιά μπεζ ολόσωμη φόρμα, μαύρα γυαλιά ηλίου και κόκκινο καπέλο.



Αργά το βράδυ της ίδιας ημέρας, η Άννα Βίσση ενημέρωσε τους θαυμαστές ότι αποχωρούν από το Τόκιο και ετοιμάζονται να ταξιδέψουν στον επόμενο προορισμό τους, ο οποίος -μέχρι στιγμής- παραμένει μυστικός.

Αμέσως μετά, η απόλυτη Ελληνίδα σταρ ανέβασε και φωτογραφικό υλικό μέσα από το αεροπλάνο με το οποίο ταξίδεψαν για τη συνέχιση του ταξιδιού τους.

Η Άννα Βίσση είναι μία καλλιτέχνιδα που θέλει να ζει τα πάντα στο έπακρον. Δεν την ενδιαφέρουν οι τίτλοι, ούτε θέλει να αρέσει σε όλους, γεγονός που την κάνει πολύ αγαπητή.

«Μου λείπει ακόμα η σταράτη συμπεριφορά των ανθρώπων που θα βρεθούν απέναντί μου. Υπάρχουν φορές που νιώθω να είμαι απλώς ένας τίτλος. Μια Βίσση και όχι η Άννα. Δεν σου μιλάω για τον στενό μου κύκλο, αυτούς τους πέντε-έξι πολύ δικούς μου ανθρώπους. Σου μιλάω για τους υπόλοιπους που συναντώ καθημερινά. Έχουν μια πόζα απέναντί μου, στην οποία πόζα θέλω να δώσω μια σφαλιάρα. Οι περισσότεροι με παρατηρούν – όπως εγώ τότε τον Keanu Reeves! Το ακούς λίγο σνομπ αυτό που λέω; Αντιθέτως. Καθόλου σνομπ δεν είμαι ως άνθρωπος. Θέλεις γιατί η ζωή μου υπήρξε έντονα μέσα στα φώτα, και αυτό δημιουργεί κάτι στον άλλο και τον μπλοκάρει;», είχε πει σε συνέντευξη της στη «Vogue» και τον Βλάση Κωστούρο τον Σεπτέμβριο του 2023.

«Είμαι άνθρωπος του τώρα. Μη με ρωτάς τι θα κάνω αύριο. Θα κάνω ό,τι επιτάσσει η “φύση” μου και η “Βίσση” μου! Όσο και να της έχω αντισταθεί της φύσης μου, με νίκησε. Και καλά μου έκανε. Με νοιάζει αυτό που βλέπω, αυτό που έχω και αυτό που κατάφερα να είμαι. I’m more than ok with that!», είχε αναφέρει ακόμα στην ίδια συνέντευξη.