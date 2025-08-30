Η ανακοίνωση της εταιρείας παραγωγής για την ακύρωση της συναυλίας Βίσση, Ρέμου, Μάστορα στα Γιάννενα

Στο έλεος της κακοκαιρίας βρέθηκαν στο απόγευμα του Σαββάτου (30.08.2025) τα Γιάννενα, όταν ισχυροί άνεμοι σάρωσαν την περιοχή και ξήλωσαν τα σκηνικά μίας προγραμματισμένης συναυλίας της Άννας Βίσση, του Αντώνη Ρέμου και του Χρήστου Μάστορα με τις Mέλιsses στην πόλη.

Η μανία του καιρού παρέσυρε τη σκηνή που είχε στηθεί για την πολυαναμενόμενη συναυλία που θα πραγματοποιείτο στην πλατεία Μαβίλη στα Γιάννενα. Έτσι η εκδήλωση ακυρώθηκε και η εταιρεία παραγωγής λίγο αργότερα εξέδωσε δημόσια ανακοίνωση για το ατυχές συμβάν.

«Ματαίωση της συναυλίας του “2nd P&I Open Air Festival» λόγω έκτακτων καιρικών φαινομένων.

Σήμερα (30.08.2025), περί τις 16.40-17.10 ήτοι, περίπου τρεις ώρες πριν από την έναρξη της προγραμματισμένης συναυλίας του “2nd P&I Open Air Festival» η σκηνή κατέρρευσε λόγω αιφνίδιων εντονότατων ανέμων που ξέσπασαν για 5 και πλέον λεπτά, με τη μορφή ανεμοστρόβιλου, που μετέτρεψε τον χώρο σε βομβαρδισμένο τοπίο, καταστρέφοντας όλο το επάνω μέρος της σκηνής εμφάνισης των καλλιτεχνών.

Ευτυχώς, κατά το συμβάν, κανείς από τους συντελεστές δεν βρισκόταν στη σκηνή, ούτε στον περιβάλλοντα χώρο, με αποτέλεσμα να αποφευχθούν τα χειρότερα.

Υπό τις άνω συνθήκες η P&I και η εταιρεία παραγωγής Galaxias Live Productions, αποφάσισαν από κοινού, όπως για την προστασία του κοινού, των καλλιτεχνών: Άννας Βίσση, Αντώνη Ρέμου, Χρήστου Μάστορα και Mέλιsses και όλων των συντελεστών της συναυλίας, να ματαιώσουν τη σημερινή εκδήλωση», ανέφερε η σχετική ανακοίνωση.

Παρόλο που από το περιστατικό, δεν υπήρξαν τραυματισμοί, στο σημείο έφτασαν ασθενοφόρα και περιπολικά για να καταφέρουν να απομακρύνουν τον κόσμο από το σημείο με ασφάλεια.