Αννίτα Πάνια για Άννα Βίσση: «Φυσικά και περίμενα ότι θα γεμίσει το ΟΑΚΑ, της αξίζει αυτό που συμβαίνει»

Η Αννίτα Πάνια έκανε μία έκτακτη τηλεοπτική εμφάνιση και κάθισε το Σάββατο (18.04.2026) στην καρέκλα του κριτή στο μουσικό σόου του OPEN «Just the 2 of us» με παρουσιαστή τον Νίκο Κοκλώνη. Μεταξύ άλλων, σχολίασε και την επιτυχία της Άννας Βίσση, υπογραμμίζοντας ότι ήταν σίγουρη ότι θα γέμιζε το ΟΑΚΑ, όπου πρόκειται να δώσει συναυλία.

Την επόμενη ημέρα προβλήθηκαν δηλώσεις της στην εκπομπή «Ραντεβού το ΣΚ», όπου η Αννίτα Πάνια σημείωσε ότι η επιτυχία που βιώνει η Άννα Βίσση είναι κάτι που της αξίζει.

«Είμαι πολύ χαρούμενη που βρίσκομαι στο J2US, ο Νίκος Κοκλώνης είναι φίλος μου και τον αγαπώ», είπε αρχικά η Αννίτα Πάνια.

Η Αννίτα Πάνια είπε στη συνέχεια: «Το ζευγάρι που ξεχώρισα είναι η Έφη Θώδη και ο Dj Deleasis, με εκφράζουν πολύ. Με εκφράζει η ιδιοτυπία στους ανθρώπους, είναι σαν αποκύημα φαντασίας».

Παράλληλα η παρουσιάστρια απάντησε και στην ερώτηση αν θα τη δούμε του χρόνου τηλεοπτικά.

«Δεν είμαι σε θέση να σας πω αν θα είμαι κάπου τηλεοπτικά την επόμενη σεζόν. Δεν μου λείπει η τηλεόραση, γιατί έχω… πολλές συσκευές στο σπίτι μου», δήλωσε χαρακτηριστικά.

Τέλος η Αννίτα Πάνια μίλησε με λόγια θαυμασμού για την Άννα Βίσση.

«Εννοείται ότι θα πάω στη συναυλία της Άννας Βίσση στο ΟΑΚΑ. Φυσικά και περίμενα ότι θα γεμίσει το ΟΑΚΑ. Της αξίζει της Άννας αυτό που συμβαίνει, είναι ένα ελπιδοφόρο πλάσμα», υπογράμμισε για τη γνωστή τραγουδίστρια.