Αννίτα Πάνια και Νίκος Σαμοΐλης εμφανίστηκαν μαζί στη ραδιοφωνική της εκπομπή μετά τις φήμες χωρισμού

Από τα Χριστούγεννα έχουν κυκλοφορήσει κάποιες φήμες που θέλουν την Αννίτα Πάνια και τον Νίκο Σαμοΐλη να έχουν πάρει χωριστούς δρόμους.

Το Σάββατο (07.02.2026) η εκπομπή «Εδώ TV» μετέδωσε ένα απόσπασμα από την εκπομπή της παρουσιάστριας στο ραδιόφωνο του ALPHA, το οποίο εκτός από ήχο είχε και εικόνα. Εκεί φαίνεται ότι η Αννίτα Πάνια φιλοξένησε στο στούντιο τον Νίκο Σαμοΐλη, ο οποίος πήγε για να μεταδώσει κάποια ρεπορτάζ σχετικά με θέματα που αφορούν την οικονομία.

Οι δυο τους έδειχναν ευδιάθετοι και χαλαροί και – όπως σχολίασε στη συνέχεια ο Γρηγόρης Γκουντάρας – δε φαίνονταν άνθρωποι που έχουν χωρίσει. Ωστόσο, κανείς από τους δύο, ούτε η Αννίτα Πάνια ούτε ο Νίκος Σαμοΐλης, δεν αναφέρθηκαν στις προσωπικές τους σχέσεις στη δημόσια συνάντησή τους.

Μπορεί λοιπόν να είναι ακόμα μαζί ή να έχουν χωρίσει και να παραμένουν φίλοι. Άλλωστε είναι γνωστό ότι η Αννίτα Πάνια καταφέρνει και δημιουργεί σχέσεις ζωής με τους άντρες που βρίσκονται κατά διαστήματα στο πλευρό της, διατηρώντας επαφές και μετά τον χωρισμό, όπως έχει συμβεί και με τον πρώην σύζυγό της, Νίκο Καρβέλα.

Σημειώνεται ότι η Αννίτα Πάνια και ο Νίκος Σαμοΐλης έγιναν ζευγάρι το 2017 και όλα αυτά τα χρόνια διατηρούν χαμηλό προφίλ γύρω από την προσωπική τους ζωή.