«Άνοιξα με την Ιωάννα Τούνη αυτό το beef και τοποθετήθηκα δημόσια γιατί ήταν πάρα πολύ προκλητική», είπε η Χαρά Τσιώλη

Την άγρια κόντρα που είχε μέσα στο 2025 με την Ιωάννα Τούνη θυμήθηκε η Χαρά Τσιώλη και εξήγησε τους λόγους που άνοιξε beef με τη γνωστή infuencer.

Η stand up comedian και tiktoker συμμετέχει στο J2US και παραχώρησε δηλώσεις στην εκπομπή «Χαμογέλα και πάλι». Αυτά που είχε η Χαρά Τσιώλη για την Ιωάννα Τούνη προβλήθηκαν το πρωί της Κυριακής (22.02.2026).

«Δεν έχω καμία επαφή με αυτή τη γυναίκα. Είμαι τελείως αντίθετη από το lifestyle το δικό της και από τα πρότυπα τα οποία προωθεί και για μένα, όλο αυτό το concept των influencer είναι λυπηρό γιατί προωθούν μόνο την εξωτερική εμφάνιση, τα μαλλιά, την ύλη, την ομορφιά. Εγώ άνοιξα αυτό το beef και τοποθετήθηκα δημόσια γιατί ήταν πάρα πολύ προκλητική, προσέβαλε τους φτωχούς ανθρώπους», είπε χαρακτηριστικά η Χαρά Τσιώλη.

Το πρώτο ξέσπασμα της Χαράς Τσιώλη για την Ιωάννα Τούνη

Η tiktoker και stand up comedian Χαρά Τσιώλη είχε δημοσιεύσει ένα βίντεο, μέσω του οποίου αναφερόταν στην Ιωάννα Τούνη.

«Θίχτηκε η Ιωάννα Τούνη για τα χιλιάδες αυτά σχόλια που εισπράττει στα προφίλ της από ανθρώπους που την κράζουν και της λένε ότι συμμετείχε στα πάρτι στο Ντουμπάι. Ας πάρουμε τα πράγματα από την αρχή. Ιωάννα μου, έγινες γνωστή μέσα από ένα ροζ βίντεο που είχε κυκλοφορήσει παντού. Μετά έγινες διάσημη influencer και το μόνο που πουλάς μέσα από το προφίλ σου είναι το εύκολο χρήμα. Για να μη μιλήσουμε για τα χιλιάδες κοριτσάκια που έχουν επηρεαστεί και επίσης κυνηγούν το εύκολο χρήμα. Ο κόσμος, λοιπόν Ιωάννα μου, δεν σε βρίζει γιατί σε φθονεί αλλά γιατί κουράστηκε να βλέπει ανθρώπους να πουλάνε τα πάντα για τα χρήματα κι έπειτα να κάνουν επίδειξη του πλούτου τους.

Έχω να σου πω ότι στη ζωή μου τους πιο όμορφους ανθρώπους τους γνώρισα μέσα σε σπιτάκια φτωχικά, που τη βγάζουν με ένα πιάτο φαγητό που, αν σε δουν να πεινάς, σου το χαρίζουν και μένουν εκείνοι νηστικοί. Κομπλεξικός δεν είναι ο άνθρωπος που δεν έχει τα χρήματα ή το ακριβό αυτοκίνητο για να κάνει μόστρα. Κομπλεξικός είναι ο αχόρταγος, αυτός που θέλει κι άλλα κι άλλα κι άλλα. Σύρε πούλα καμιά τσάντα Louis Vuitton, να πάρεις κανένα 500άρικο από κανένα στόρι, γιατί για σένα ο χρόνος είναι χρήμα», είχε πει η Χαρά Τσιώλη.

Το συγκεκριμένο βίντεο προβλήθηκε στις 15 Απριλίου 2025 μέσω της εκπομπής «Super Κατερίνα», ενώ στη συνέχεια η Χαρά Τσιώλη μίλησε τηλεφωνικά με τους συντελεστές της εκπομπής, τονίζοντας ότι το βίντεό της δέχτηκε πολλά θετικά σχόλια στα social media.