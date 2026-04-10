Ανοιξιάτικες εξορμήσεις με τον σκύλο – Τι πρέπει να προσέχει ο κηδεμόνας στην ύπαιθρο για αποφυγή δηλητηριάσεων, ασθενειών και ατυχημάτων

Σκοπεύεις να φύγεις τις ημέρες του Πάσχα ή έχεις προγραμματίσει από τώρα κάποια εξόρμηση τα προσεχή Σαββατοκύριακα της άνοιξης και σκέφτεσαι να πάρεις μαζί και τον πιστό σου φίλο;

Αν ναι, σου θυμίζουμε ότι οι ανοιξιάτικες εξορμήσεις κρύβουν σειρά κινδύνων που μπορούν να απειλήσουν την υγεία και την ασφάλεια των τετράποδων φίλων μας, των σκύλων μας: δηλητηριάσεις, τοξικά φυτά, επικίνδυνα τρόφιμα, εντομομεταδιδόμενες ασθένειες και άλλοι απρόβλεπτοι κίνδυνοι της φύσης.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Η προσεκτική παρατήρηση και ενημέρωση για αυτούς τους κινδύνους αποκαλύπτει ταυτόχρονα πρακτικές, λειτουργικές λύσεις που επιτρέπουν στον κηδεμόνα να απολαμβάνει την εποχή χωρίς πανικό.

Οι πιο συνηθισμένες αιτίες δηλητηρίασης στην ύπαιθρο δεν περιορίζονται στα δηλητηριώδη φυτά. Περιλαμβάνουν λιπάσματα, ζιζανιοκτόνα, χημικά κηπουρικής, καθώς και οικιακές τροφές που θεωρούμε ακίνδυνες για εμάς αλλά είναι τοξικές για τα σκυλιά: κάποια ξηροκάρπια, κρεμμύδι και σκόρδο.

Συχνά σε δημόσιους χώρους φυτά και γκαζόν έχουν ψεκαστεί με φυτοφάρμακα. Ο κηδεμόνας που οργανώνει εξόρμηση σε πάρκο ή μονοπάτι πρέπει να προσεγγίζει με επιφύλαξη κάθε περιοχή με πρόσφατο ψεκασμό, έντονη βλάστηση κοντά σε μονοπάτια ή σημεία όπου υπάρχει πιθανότητα χρήσης χημικών.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Τα τοξικά φυτά της άνοιξης απαιτούν ιδιαίτερη προσοχή γιατί μπορούν να προκαλέσουν σοβαρά συμπτώματα. Η εμφάνιση μανιταριών μετά από βροχές αποτελεί συχνή παγίδα: πολλά είδη είναι επιβλαβή ή και θανατηφόρα.

Ο κηδεμόνας πρέπει να εκπαιδεύσει το σκύλο να μην καταβροχθίζει υλικά που βρίσκει στο έδαφος και να τον κρατά υπό έλεγχο, ειδικά σε περιοχές με πυκνή βλάστηση ή παλαιούς δασικούς οικοτόπους.

Οι εντομομεταδιδόμενες απειλές εντείνονται με την αύξηση της θερμοκρασίας. Τσιμπούρια και ψύλλοι γίνονται ενεργά, αυξάνοντας τον κίνδυνο νόσησης από ασθένειες όπως η νόσος του Lyme και η ερλιχίωση.

Οι προληπτικές θεραπείες για εξωπαράσιτα και ενδοπαράσιτα πρέπει να συζητούνται με τον κτηνίατρο πριν από την έναρξη της εποχής.

Η άνοιξη φέρνει επίσης κινητικότητα σε τρωκτικά που μπορούν να μεταφέρουν παράσιτα και νόσους. Όσοι κηδεμόνες κάνουν εξορμήσεις σε αγρούς ή κοντά σε νερό πρέπει να αποθαρρύνουν τα σκυλιά από το να πλησιάζουν νεκρά ζώα ή ύποπτες πηγές τροφής.

Η πρόληψη είναι καθοριστική. Πριν από κάθε εξόρμηση ο κηδεμόνας μπορεί να κάνει γρήγορη επιθεώρηση του χώρου. Να αποφύγει περιοχές με εμφανή ψεκασμό, να εντοπίσει τοξικούς θάμνους ή μανιτάρια και να αποφύγει σημεία με νεκρά ζώα ή σκουπίδια.

Η χρήση λουριού περιορίζει τον κίνδυνο ανεξέλεγκτης κατάποσης αντικειμένων ή την είσοδο σε επικίνδυνες ζώνες.

Για πιο ελεύθερες δραστηριότητες, επιλέξτε κλειστούς, ελεγχόμενους χώρους με γνωστούς κανόνες. Ο βασικός εξοπλισμός όπως ένα φορητό δοχείο νερού για το σκύλο, ένα μικρό κιτ πρώτων βοηθειών για κατοικίδια και ανθεκτικό λουρί με ανακλαστικές λεπτομέρειες, προσφέρει λειτουργικότητα και ασφάλεια.

Σε θέματα πρώτων βοηθειών, κάθε κηδεμόνας πρέπει να γνωρίζει βασικά βήματα.

Σε περίπτωση κατάποσης τοξικής ουσίας δεν πρέπει να προκαλείται έμετος χωρίς οδηγίες κτηνιάτρου, καθώς ορισμένα υλικά μπορεί να επιδεινώσουν την κατάσταση.

Καταγράψτε ό,τι πιθανώς έφαγε το ζωάκι σας, κρατήστε δείγμα του φυτού ή του αντικειμένου και επικοινωνήστε άμεσα με κτηνίατρο ή κέντρο δηλητηριάσεων ζώων.

Σε δαγκώματα ή τσιμπήματα που προκαλούν έντονο οίδημα ή δυσκολία στην αναπνοή απαιτείται άμεση ιατρική παρέμβαση. Ένα κιτ πρώτων βοηθειών στο αυτοκίνητο με αποστειρωμένες γάζες, αντισηπτικό, ψαλίδι, παγοκύστη και τα στοιχεία επικοινωνίας κτηνιάτρου είναι απαραίτητο.

Η πρόληψη δηλητηριάσεων κατά τη διάρκεια πικνίκ ή εξόδων περιλαμβάνει προνοητικότητα στο φαγητό.

Οι κηδεμόνες που απολαμβάνουν γεύματα έξω πρέπει να εκπαιδεύουν τα σκυλιά στις εντολές «άφησέ το» και «κάτσε» και να έχουν μαζί κλειστό δοχείο με σκυλοτροφές και σνακ ώστε να μειώνεται ο πειρασμός του περιβάλλοντος.

Προσοχή χρειάζεται επίσης στο νερό: στάσιμες λίμνες ή λιμνούλες μπορεί να περιέχουν βακτήρια ή κυανοτοξίνες. Προτιμήστε φιλτραρισμένο ή εμφιαλωμένο νερό για το σκύλο.

Σε ό,τι αφορά στη συμπεριφορά προς το περιβάλλον και τα άλλα ζώα, ο σεβασμός μειώνει τα απρόοπτα. Αποφεύγοντας να ενοχλούνται φωλιές, νεογέννητα ζώα ή πουλιά, ελαχιστοποιείται ο κίνδυνος άμυνας από μητρικά ζώα, που μπορεί να προκαλέσει τραυματισμούς ή μετάδοση ασθενειών.

Ο κηδεμόνας θα πρέπει να διδάσκει και να διατηρεί βασική υπακοή σε εξωτερικούς χώρους, αφού ένας καλά προσανατολισμένος σκύλος έχει μικρότερη πιθανότητα να τρέξει σε δρόμο ή σε περιοχή με χημικά.

Η φύση προσφέρει πολλά την άνοιξη, αλλά απαιτεί προσοχή και σεβασμό. Με γνώση, πρόληψη και σωστά μέτρα, κάθε κηδεμόνας μπορεί να απολαμβάνει τις ανοιξιάτικες εξορμήσεις χωρίς να διακυβεύεται η υγεία του φίλου σου.

ΤΙ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΕΧΩ ΜΑΖΙ ΜΟΥ ΣΤΙΣ ΕΞΟΡΜΗΣΕΙΣ

Σύμφωνα με τις οδηγίες που δημοσιεύει το gov.gr, ο κηδεμόνας πρέπει να έχει μαζί του κυρίως τα εξής έγγραφα/στοιχεία:

Αριθμός μικροτσίπ και τα στοιχεία της καταγραφής (εγγραφή στο δημοτικό μητρώο ή στην κεντρική βάση δεδομένων).

Πιστοποιητικό ή βιβλιάριο υγείας / εμβολιασμών με την καταχώρηση του εμβολίου κατά της λύσσας (rabies).

Ευρωπαϊκό διαβατήριο κατοικίδιου ζώου (EU pet passport) εάν ταξιδεύει εντός της ΕΕ ή για μετακινήσεις μεταξύ νησιών/χωρών.

Ιατρικό πιστοποιητικό/υγειονομικό έγγραφο από κτηνίατρο όταν απαιτείται (π.χ. για διεθνείς μετακινήσεις εκτός ΕΕ ή σε συγκεκριμένες περιπτώσεις μεταφοράς).

Έγγραφο ταυτοποίησης κηδεμόνα (π.χ. δελτίο ταυτότητας) όταν ζητηθεί από αρμόδιες αρχές.

Επιπλέον, για δημόσιους χώρους απαιτείται τήρηση κανόνων (λουρί, και όπου προβλέπεται φίμωτρο για συγκεκριμένες ράτσες) αλλά αυτά είναι μέτρα συμπεριφοράς κι όχι έγγραφα.

Για ειδικές περιπτώσεις (εμπορική μεταφορά, έκτακτες ρυθμίσεις κατά την πανδημία ή τοπικές αποφάσεις) ενδέχεται να ζητηθούν επιπλέον πιστοποιητικά. Καλό είναι να ελέγχετε τις τρέχουσες οδηγίες στο gov.gr ή με τον κτηνίατρό σας πριν από κάθε μετακίνηση.