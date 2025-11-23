Άντα Λιβιτσάνου για εξωσωματική γονιμοποίηση: «Εγώ αισθάνομαι φόβο και δεν θέλω να το κάνω»

Η Άντα Λιβιτσάνου παραχώρησε συνέντευξη στην εκπομπή «Ραντεβού το ΣΚ» και την Ιωάννα Μαλέσκου. Μίλησε για τον πετυχημένο γάμο της, την απόφαση να αφήσει την υποκριτική στην άκρη για να ασχοληθεί με την ζαχαροπλαστική, ενώ αναφέρθηκε και στο κεφάλαιο «εξωσωματική γονιμοποίηση».

Η Άντα Λιβιτσάνου αισθάνεται πως μια εξωσωματική γονιμοποίηση πιέζει το σώμα να κάνει κάτι που δεν μπορεί από μόνο του. Το γεγονός αυτό, όπως είπε, την φοβίζει και η ίδια δεν θα έμπαινε σε μια τέτοια διαδικασία.

Στο ξεκίνημα της συνέντευξής της, εστίασε στον σύζυγό της: «Ήμασταν πολύ ερωτευμένοι με τον άντρα μου και θέλαμε να περνάμε όλο το χρόνο μαζί. Ο γάμος είναι απόφαση! Εγώ δεν είμαι πολύ ζηλιάρα, άμα ζηλέψω θα υπάρχει πρόβλημα, μάλλον θα σταματήσω τη σχέση. Έχω πάρει πολλή αγάπη από τον άντρα μου», είπε αρχικά η Άντα Λιβιτσάνου.

«Άμα με δεις να κάνω κάτι στο χώρο της υποκριτικής, να ξέρεις σημαίνει ότι το έχω κάνει με τρομακτικά συνειδητή επιλογή. Με την οικονομική κρίση άλλαξε το τοπίο στη δουλειά μας. Έχω υπάρξει σε δουλειά που ήταν κακό το κλίμα μεταξύ των συναδέλφων.

Έχω περάσει υπέροχα με τον Θανάση Ευθυμιάδη, είναι η επιτομή του επαγγελματία. Μου λείπει, θέλω να έχω πιο πολύ σχέσεις με τον ίδιο και την οικογένειά του» απάντησε η ηθοποιός. Κλείνοντας, η Άντα Λιβιτσάνου είπε:

«Η εξωσωματική για μένα είναι σαν να πιέσω το σώμα μου να κάνει κάτι που δεν κάνει μόνο του. Εγώ αισθάνομαι φόβο και δεν θέλω να το κάνω».

Υπενθυμίζεται πως τα τελευταία χρόνια, η Άντα Λιβιτσάνου απέχει από τα τηλεοπτικά και θεατρικά δρώμενα, αφού έχει ανοίξει το δικό της ζαχαροπλαστείο στη Γλυφάδα, το οποίο ονομάζεται «Ada’s Little Kitchen» και φτιάχνει η ίδια τα γλυκά που πουλάει.