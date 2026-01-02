Αντελίνα Βαρθακούρη: Ο Χάρης Βαρθακούρης θέλει να είμαι στο σπίτι το κορίτσι του που θα μαγειρέψω

Για την καθημερινότητα τους και για τις αντιδράσεις που προκάλεσε στις τηλεοπτικές εκπομπές μια παλαιότερη δήλωση τους, πως αποφάσισαν από κοινού η παρουσιάστρια να μείνει στο σπίτι προκειμένου να είναι πιο κοντά στα μικρά παιδιά τους, μίλησαν η Αντελίνα Βαρθακούρη και ο Χάρης Βαρθακούρης στην εκπομπή «Το Πρωινό» του ΑΝΤ1 την Παρασκευή (02-01-2025).

«Ο Χάρης Βαρθακούρης είναι ο άνθρωπος που, όταν είμαστε στο σπίτι, θέλει να είμαι άβαφη, να είμαι η Αντελίνα του, να πιάνει τα ρούχα με το ύφασμα το βαμβακερό της πιτζάμας. Να είμαι το κορίτσι του που θα φάμε, που θα μαγειρέψω, που θα τον περιποιηθώ» εκμυστηρεύτηκε, αρχικά, η Αντελίνα Βαρθακούρη

«Από την πρώτη μέρα που γνωριστήκαμε, είναι πάρα πολύ large σε όλα. Δεν με έκανε ποτέ να αισθανθώ ότι “ωχ, τώρα πώς θα του το πω” ή “τώρα που θα πάμε κάπου, ποιος θα πληρώσει;”. Εγώ δεν τα ξέρω αυτά. Από την πρώτη μέρα που είμαστε μαζί, όχι μόνο σαν παντρεμένοι, ο Χάρης ό,τι έφερνε στο σπίτι ήταν “πάρ’τα και κάν’τα ό,τι καταλαβαίνεις” χωρίς να με ρωτήσει ποτέ».

«Όχι μόνο δεν έχω αισθανθεί ποτέ καταπίεση, αλλά είναι ένας άνθρωπος που δεν έχει ελέγξει ποτέ τίποτα. Είναι… “παρ’τα”. Ούτε καν να μου περάσει από το μυαλό το μισά – μισά, δεν υπάρχουν αυτά» παραδέχθηκε, η Αντελίνα Βαρθακούρη στην πρωινή εκπομπή του ΑΝΤ1.

Ο Χάρης Βαρθακούρης ανέφερε στη συνέχεια ότι: «Πολλές φορές έχουμε φτάσει στο τέλος. Έχω googλαρει τη λέξη “διαζύγιο”. Τις περισσότερες φορές που έπεσε η συζήτηση αυτή, μεταξύ σοβαρού και αστείου αλλά περισσότερου σοβαρού, ήταν όταν ήμασταν στην τηλεόραση. Η τηλεόραση έφερε σε εμάς τον “σκοτωμό”. Είναι μια δουλειά, ένα περιβάλλον, μια συνθήκη που ευνοεί τον χωρισμό» τόνισε ο δημοφιλής τραγουδιστής.

Αμέσως μετά, ο Χάρης Βαρθακούρης σημείωσε χαρακτηριστικά για την πολυσυζητημένη δήλωση που έκανε στο παρελθόν πως: «Tρεις μου την έπεσαν για εκείνη τη δήλωση. Γιώργο μου, θα σου πω γιατί το έχω φιλοσοφήσει. Αδιαφορώ. Το πρόβλημα μου δεν είναι τι λένε, είναι ποιοι το λένε».

Η Αντελίνα Βαρθακούρη είπε καταληκτικά από την πλευρά της: «Θα ήθελα να το συνεχίσει, όχι μόνο ως γυναίκα του, αλλά και ως άνθρωπος. Τον ακούω και κλαίει η καρδιά μου, η ψυχή μου, τα σωθικά μου. Τον θεωρώ σπουδαίο τραγουδιστή. Αγαπάω την αλήθεια του».