Ανθή Σαλαγκούδη και Κοσμάς Κουμιανός χώρισαν μετά από δύο χρόνια σχέσης – Τι ανέφερε η Σταματίνα Τσιμτσιλή

Ανθή Σαλαγκούδη και Κοσμάς Κουμιανός αποφάσισαν να τραβήξουν χωριστούς δρόμους. Το άλλοτε αγαπημένο ζευγάρι που μιλούσε ανοιχτά για την όμορφη σχέση και τον έρωτά του, αποφάσισε να πάρει αποστάσεις όπως όλα δείχνουν και να χωρίσει σε φιλικό κλίμα.

Όπως αναφέρει το tlife.gr σε αποκλειστικό ρεπορτάζ, η Ανθή Σαλαγκούδη και ο Κοσμάς Κουμιανός αποφάσισαν να ρίξουν τους τίτλους τέλους στη σχέση τους, μακριά από τα φώτα της δημοσιότητας. Και οι δύο, βρίσκονται αυτήν την περίοδο σε μια ιδιαίτερα απαιτητική φάση της ζωής τους, καθώς η Ανθή Σαλαγκούδη έχει κάνει ένα νέο ξεκίνημα σε μεγάλο μιντιακό όμιλο και ο Κοσμάς Κουμιανός έχει αφοσιωθεί σε φωτογραφίσεις και σημαντικά projects.

Η Σταματίνα Τσιμτσιλή ανέφερε μέσα από το «Happy Day» το πρωί της Παρασκευής (05-12-2025): «Όντως, πριν από κάνα ενάμιση μήνα, ήρθε αυτή η πληροφορία στα δημοσιογραφικά γραφεία. Κάπου είχε ακούσει κάποιος σε μια παρέα τον Κοσμά Κουμιανό να λέει ότι “μάλλον χωρίσαμε με την Ανθή. «Εμείς τότε προσπαθήσαμε να το διασταυρώσουμε, αλλά ο ίδιος ο Κοσμάς στην πρώτη φάση δεν ήθελε να το παραδεχτεί δημοσίως».

«Ήταν ένα πάρα πολύ ωραίο ζευγάρι, πολύ αγαπημένοι, έκαναν ταξίδια, ήταν η μούσα του, έχει βγάλει κάτι φανταστικές φωτογραφίες».

Η σχέση της γνωστής δημοσιογράφου και του φωτογράφου έγινε γνωστή από τον Νίκο Γεωργιάδη στην εκπομπή «Πρωινό ΣουΣου» τον Ιανουάριο του 2024. Τότε, οι δυο τους ήταν μόλις λίγο διάστημα μαζί και είχαν επιλέξει να κρατήσουν τον δεσμό τους μακριά από τα φώτα της δημοσιότητας.