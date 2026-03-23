Ανθή Βούλγαρη για το τροχαίο της στη Ρόδο: Φύγαμε σε γκρεμό, ένιωσα την παρουσία της Παναγίας δίπλα μου

Η Ανθή Βούλγαρη παραχώρησε συνέντευξη στο vidcast «Εσύ τι μουσική ακούς;» με τον Θεολόγο Ηλίου και μεταξύ άλλων αναφέρθηκε σε ένα σοβαρό τροχαίο ατύχημα που είχε στο παρελθόν στη Ρόδο. Η ίδια ήταν εκείνη την ημέρα μέσα σε αυτοκίνητο με φίλο της. Το όχημα βρέθηκε σε γκρεμό, με τις σκηνές που περιέγραψε η παρουσιάστρια, να είναι σοκαριστικές. Γλίτωσε από θαύμα. Αισθάνθηκε, όπως είπε, την παρουσία της Παναγίας δίπλα της.

Το τροχαίο στη Ρόδο, έφερε την Ανθή Βούλγαρη πιο κοντά στην εκκλησία και την πίστη. Βρήκε τη δύναμη εκείνη τη μέρα να απεγκλωβιστεί, να σκαρφαλώσει για να βγει στο δρόμο και να ειδοποιήσει τις Αρχές. Ποτέ δεν ξέχασε τα όσα έζησε. Ποτέ δεν έπαψε να σκέφτεται, πως η ζωή της έφτασε να κρέμεται σε μια «κλωστή».

«Εγώ αισθάνομαι ότι με βοήθησε πάρα πολύ η Παναγία, σε πολύ δύσκολες καταστάσεις. Ένιωσα την παρουσία της δίπλα μου. Και μπορεί σε κάποιους να φαίνεται υπερβολικό αλλά… Θα σου πω κάτι… Όταν ήμουν στη Ρόδο, είχα ένα τροχαίο ατύχημα. Ήμουν με ένα φίλο μου, με το αυτοκίνητο, έφυγε το αυτοκίνητο, φύγαμε απ’ τον γκρεμό.

Νιώθαμε ότι… πετούσαμε ρε παιδί μου. Και αμέσως σκέφτηκα, λέω “αν πάθω κάτι, τι θα κάνει η μάνα μου;”. Αυτό ήταν η πρώτη μου σκέψη. Και λέω “Παναγία μου”. Με το που λέω το “Παναγία μου”, σταμάτησε το αυτοκίνητο κοκάλωσε».

Στη συνέχεια, περιέγραψε τις κινήσεις της αμέσως μετά το ατύχημα, προσπαθώντας να διατηρήσει την ψυχραιμία της και να ζητήσει βοήθεια. «Λέω «εντάξει, ζούμε, Χριστέ μου ζούμε». Θυμάμαι ήτανε βράδυ, ο φίλος μου ήταν εγκλωβισμένος μέσα στη θέση του οδηγού, εγώ σκαρφάλωνα για να βγω στο δρόμο να ζητήσω βοήθεια. Δεν ξέρω πού τη βρήκα τέτοια ψυχραιμία και τέτοια δύναμη.

Τέλος πάντων ήρθε η αστυνομία, ήρθαν τα ασθενοφόρα, με το που μπαίνω μέσα στο ασθενοφόρο και ηρεμώ, δεν ένιωθα το σώμα μου».

Η ίδια αποκάλυψε πως για λίγη ώρα φοβήθηκε ότι είχε υποστεί σοβαρή βλάβη. «Νόμιζα ότι είχα μείνει παράλυτη. Τέλος πάντων πέρασε αυτό, αλλά ήταν η πρώτη φορά που ένιωσα την Παναγία τόσο κοντά μου. Μετά ήταν το γνωστό με το θέμα της υγείας μου, η γνωστή ιστορία, και τώρα με το παιδί».