Ανθή Βούλγαρη: Ήμουν με το μωρό στην τράπεζα κι έκανα μια ώρα επειδή φιλοτιμήθηκε ένας άνθρωπος να μου δώσει τη σειρά του

Μία δυσάρεστη εμπειρία είχε η Ανθή Βούλγαρη το μεσημέρι της Δευτέρας (22.12.2025) και θέλησε να τη μοιραστεί με τους διαδικτυακούς της φίλους.

Η γνωστή δημοσιογράφος του MEGA, όπως εξομολογήθηκε μέσω του Instagram, θέλησε να πάει για κάποια δουλειά στην τράπεζα. Έτσι, η Ανθή Βούλγαρη επισκέφθηκε κάποιο υποκατάσταση μαζί με τον γιο της. Εκεί όμως ήρθε αντιμέτωπη με μία απίστευτη ταλαιπωρία…

Όπως αναφέρει υπήρχε μόνο ένα ταμείο και οι άνθρωποι δεν εξυπηρετούνταν επαρκώς από τους υπαλλήλους. Μάλιστα, εκείνη έκανε μία ολόκληρη ώρα και μάλιστα επειδή κάποιος της παραχώρησε τη θέση του, καθώς ήταν μαζί με το μωράκι της.

«Παιδιά είμαι έξαλλη. Γυρίζω από την τράπεζα, όπου έχω πάει με το μωρό για να κάνω μια συναλλαγή που δε μπορώ να κάνω ηλεκτρονικά. Εκτός του ότι και στο ηλεκτρονικό ταμείο, οι άνθρωποι επειδή ήταν 70-80 ετών προσπαθούσαν να βρουν άκρη, μου είπε μια κυρία ότι δε μπορώ να την κάνω ούτε έτσι τη συναλλαγή. Και λέω “γιατί δε με ενημερώνετε καλή μου κυρία να ξέρω να μη χάνω τον χρόνο μου;”.

Αφού τους λέω λοιπόν να βοηθήσουν λίγο εκεί τους ανθρώπους να τελειώνουμε, φιλοτιμήθηκε μια υπάλληλος. Ήταν ένα ταμείο και μπροστά είχαμε πέντε εμβάσματα. Έκανα μια ώρα επειδή φιλοτιμήθηκε ένας άνθρωπος να μου δώσει τη σειρά του και τον ευχαριστώ πάρα πολύ γι’ αυτό. Για όνομα του Θεού ρε παιδιά εκεί στις τράπεζες.

Τόσα παίρνετε. Δε μπορείτε να πληρώσετε τους υπαλλήλους να εξυπηρετούν τους πελάτες σας; Τι ντροπή είναι αυτή; Ντροπή!» αναφέρει εμφανώς εκνευρισμένη στο βίντεό της η Ανθή Βούγλαρη.