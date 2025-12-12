Ανθή Βούλγαρη και Κώστας Κωνσταντινίδης έντυσαν Άγιο Βασίλη τον 9 μηνών γιο τους

Μανούλα για πρώτη φορά έγινε στις 12 Μαρτίου 2025 η Ανθή Βούλγαρη και από τότε τόσο η δική της ζωή όσο και του συζύγου της, Κώστα Κωνσταντινίδη έχει αλλάξει για πάντα.

Το ζευγάρι λατρεύει να περνάει χρόνο με τον γιο του, ο οποίος πλέον είναι 9 μηνών και σύντομα οι τρεις θα περάσουν μαζί τα πρώτα τους Χριστούγεννα. Το βράδυ της Παρασκευής (12.12.2025) ο Κώστας Κωνσταντινίδης δημοσίευσε μία τρυφερή φωτογραφία στην οποία ποζάρει δίπλα στην Ανθή Βούλγαρη και τον γιο τους, που είναι ντυμένος Άγιος Βασίλης.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

«Our little Santa», έγραψε ως λεζάντα στην ανάρτησή του ο Κώστας Κωνσταντινίδης.

Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram. Η δημοσίευση κοινοποιήθηκε από το χρήστη Kostas Konstantinidis (@kostaskonstantinidis)

Πρόσφατα, η όμορφη δημοσιογράφος του MEGA παραχώρησε δηλώσεις στην κάμερα της εκπομπής «Buongiorno» και μίλησε για το ζήτημα της εξωσωματικής γονιμοποίησης με το οποίο πάλεψε και η ίδια.

«Μετά τα Τέμπη, ασχολούμαι με το θέμα της εξωσωματικής. Μαζεύω πολλές μαρτυρίες από γυναίκες, από το τι έχουν περάσει, αν τα κατάφεραν ή όχι, κατά πόσο τις βοηθάει το κράτος, κατά πόσο υπάρχει εκπαίδευση, ενημέρωση. Νομίζω είναι ένα μεγάλο θέμα που αφορά πολλές γυναίκες και επειδή πολλά χρόνια πάλευα με αυτό, θεωρώ χρέος μου να το ψάξω και να το επικοινωνήσω», είχε δηλώσει η Ανθή Βούλγαρη.