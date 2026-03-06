Ανθή Βούλγαρη: «Ο γιος μου είναι ό,τι καλύτερο έχει συμβεί στη ζωή μου»

Η Ανθή Βούλγαρη βρίσκεται στην καλύτερη φάση της ζωής της, καθώς απολαμβάνει στιγμές με τον μονάκριβο γιο της, ενώ παράλληλα συνεχίζει την επιτυχημένη της πορεία στην τηλεόραση.

Η γνωστή παρουσιάστρια του MEGA μίλησε την Παρασκευή (06.03.2026) στην εκπομπή «Breakfast@Star» και αναφέρθηκε στο μωράκι της αλλά και στη συνεργασία της με τον Ιορδάνη Χασαπόπουλο στο «Κοινωνία Ώρα Mega».

«Ο γιος μου είναι υπέροχα. Είναι ό,τι καλύτερο έχει συμβεί στη ζωή μου», είπε η γνωστή παρουσιάστρια για τον μικρούλη Μάριο.

Παράλληλα, η Ανθή Βούλγαρη παραδέχτηκε ότι κοιτάζει τα νούμερα τηλεθέασης, ενώ αποκάλυψε ότι εκείνη και ο Ιορδάνης Χασαπόπουλος θα συνεχίζουν να καλημερίζουν τους τηλεθεατές μέσα από το «Μεγάλο κανάλι» και τη νέα σεζόν.

«Τα νούμερα τηλεθέασης τα κοιτάμε όλοι οι επαγγελματίες. Δε θα έλεγα ότι με αγχώνουν, αλλά όπως έχω ξαναπεί, είναι ένας μπούσουλας για τη δουλειά μας. Ο ανταγωνισμός μου αρέσει, γιατί μας κάνει καλύτερους και καλό είναι να υπάρχει ανταγωνισμός, γιατί σημαίνει ότι υπάρχει δουλειά για όλους μας», υπογράμμισε.

«Θα συνεχίσουμε και του χρόνου. Και να ήθελα να κάνω εκπομπή μόνη μου, δεν προλαβαίνω. Είμαι πολύ καλά με τον Ιορδάνη και την ομάδα που έχουμε, οπότε δεν υπάρχει λόγος να κάνω κάτι μόνη μου», αποκάλυψε ακόμα η Ανθή Βούλγαρη.