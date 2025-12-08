Lifestyle

Ανθή Βούλγαρη: «Θα κάνω ένα ντοκιμαντέρ για τις εξωσωματικές αλλά χρειάζεται πολύς χρόνος»

«Με χαλαρώνει η ψυχαγωγική ενότητα στην εκπομπή» ανέφερε μεταξύ άλλων η Ανθή Βούλγαρη
«Τα νούμερα τηλεθέασης ανεβοκατεβαίνουν, δεν είναι τίποτα δεδομένο» τόνισε η Ανθή Βούλγαρη.

Στην εκπομπή «Buongiorno» και τη Βασιλική Μπασιούρη παραχώρησε δηλώσεις η Ανθή Βούλγαρη, στο πλαίσιο της φωταγώγησης του χριστουγεννιάτικου δέντρου του Δήμου Πειραιά.

«Έντυσα τον γιο μου “αγιοβασιλάκι” και ήρθαμε οικογενειακώς. Ο σύζυγός μου και εγώ συμμετέχουμε ενεργά στο μεγάλωμα του γιου μας. Είναι υπέροχα τα πρώτα Χριστούγεννα με τον μικρό!», είπε αρχικά η Ανθή Βούλγαρη.

Η Ανθή Βούλγαρη είπε στη συνέχεια: «Η τηλεοπτική χρονιά είναι ενδιαφέρουσα. Τα νούμερα τηλεθέασης ανεβοκατεβαίνουν. Δεν είναι τίποτα δεδομένο».

«Με χαλαρώνει η ψυχαγωγική ενότητα στην εκπομπή. Θα κάνω ένα ντοκιμαντέρ για τις εξωσωματικές, αλλά χρειάζεται πολύς χρόνος».

