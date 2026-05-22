Λάμπρος Κωνσταντάρας: Η τεράστια ανθοδέσμη στην Έλενα Τσαγκρινού που επιβεβαίωσε τις φήμες για σχέση

Μαθεύτηκε και επιβεβαιώθηκε το νέο ζευγάρι της showbiz, ο Λάμπρος Κωνσταντάρας και η Έλενα Τσαγκρινού μέσα από μια ανάρτηση της ίδιας, την ημέρα της γιορτής της.

Με μια τεράστια ανθοδέσμη από κόκκινα τριαντάφυλλα και ένα πολύ τρυφερό μήνυμα, ευχήθηκε ο Λάμπρος Κωνσταντάρας χθες (21.05.2026) στην Έλενα Τσαγκρινού για την ονομαστική της εορτή.

Στο σημείωμα ο δημοσιογράφος της γράφει: «Στο πιο όμορφο και ταλαντούχο Ελενάκι που υπάρχει». «Χρόνια πολλά … Σε όλους και όλες και ιδιαίτερα στις όμορφες ψυχές εκεί έξω…Κων/νοι & Έλενες .. Ευχαριστώ για τα υπέροχα λουλούδια» έγραψε με τη σειρά της η Έλενα Τσαγκρινού σε ανάρτησή της.

Σύμφωνα με πληροφορίες του TLIFE, το ζευγάρι είναι μαζί περίπου 2 μήνες, ενώ το βράδυ του τελικού της Eurovision παρακολούθησαν μαζί τη λαμπερή βραδιά.

Ο δημοσιογράφος-παρουσιαστής και η τραγουδίστρια έχουν προτιμήσει να κρατήσουν χαμηλούς τόνους κρατώντας το μεταξύ τους ειδύλλιο μακριά από τα φώτα της δημοσιότητας.

Η Έλενα Τσαγκρινού είναι και μητέρα ενός μικρού αγοριού και προτεραιότητά της σε όλα είναι ο γιος της, γι’ αυτό και θέλει να είναι πολύ προσεκτική σε ό,τι έχει να κάνει με την προσωπική της ζωή.