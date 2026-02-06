Αντιγόνη Κουλουκάκου: «Αγαπώ πάρα πολύ τον μπαμπά του παιδιού μου, τον Νίκο και τον ευχαριστώ για όλα»

Μία τηλεοπτική συνέντευξη έδωσε η Αντιγόνη Κουλουκάκου, η οποία αγαπήθηκε ευρέως από τους τηλεθεατές μέσω της συμμετοχής της στην επιτυχημένη σειρά του MEGA, «Η γη της ελιάς».

Η γνωστή ηθοποιός το βράδυ της Πέμπτης (06.02.2026) ήταν καλεσμένη στην εκπομπή «Καλύτερα αργά» και άνοιξε την καρδιά της στην Αθηναΐδα Νέγκα. Η Αντιγόνη Κουλουκάκου αναφέρθηκε και στον πρώην σύντροφό της και πατέρα του παιδιού της, Νίκο Ράικο, χαρακτηρίζοντας τον ως ένα πολύ σημαντικό κομμάτι της ζωής της.

«Αγαπώ πάρα πολύ τον μπαμπά του παιδιού μου, τον Νίκο και τον ευχαριστώ για όλα, γιατί χωρίς εκείνον δε θα υπήρχε το παιδί. Εγώ ήθελα το παιδί, τον Άγγελο Λεονάρντο. Ο πατέρας του παιδιού και η μητέρα του παιδιού είναι οικογένεια για πάντα. Είναι ένας άνθρωπος που τον επέλεξες για να κάνεις ένα παιδί», σημείωσε η γνωστή ηθοποιός.

Παράλληλα, εξήγησε και τον λόγο για τον οποίο θα αγαπάει για πάντα τον πατέρα του παιδιού της.

«Είναι σαν να μην αγαπάς έναν κομμάτι του παιδιού σου. Γιατί το παιδί έχει και τους δύο. Εγώ δεν θέλω το παιδί μου να φτάσει στα 40 και να λέει “συγχωρώ τη μαμά μου και τον μπαμπά μου και συγχωρώ τον εαυτό μου”.

Εγώ θέλω το παιδί να μεγαλώσει χωρίς βαρίδια. Γιατί εγώ κάνω δουλειά με τον εαυτό μου και την έχω ξεκινήσει πολλά χρόνια πριν και τώρα που ξέρω πολλά πράγματα περισσότερα οφείλω και προς εμένα και προς το παιδί μου», δήλωσε η Αντιγόνη Κουλουκάκου που έγινε μητέρα για πρώτη φορά τον Μάρτιο του 2024.

Παράλληλα, η Αντιγόνη Κουλουκάκου αναφέρθηκε και στην περίοδο που εργαζόταν ως μοντέλο, χαρακτηρίζοντας cool και καλλιεργημένα τα άτομα του χώρου.

«Θεωρώ τους ανθρώπους που δουλεύουν ως μοντέλα πολύ καλλιεργημένα άτομα, πολύ cool και καμία σχέση με τους ανθρώπους του χώρου του δικού μου, αν θέλω να συγκρίνω. Δεν έχουν να αποδείξουν τίποτα. Ακόμα και τότε που δούλευα εγώ και υπήρχε το ανατολικό μπλοκ, έβλεπα κάποια κορίτσια που δεν ήταν τόσο τυχερά όσο ήμασταν εμείς που έχουμε γεννηθεί στην Ελλάδα, με όλες τις δυσκολίες να μπαίνουν και να βγαίνουν στην Ευρωπαΐκή Ένωση για να δουλέψουν και να στέλνουν τα λεφτά τους στην οικογένεια για να ζήσει… Εκεί αναθεωρείς πάρα πολλά.

Γιατί η μαμά μας εμάς, δεν μας είχε πάει ποτέ σε ένα ορφανοτροφείο να δούμε… Οπότε ξαφνικά όταν το βλέπεις αυτό μπροστά σου και το άλλο το παιδί έχει να φάει ένα μήλο όλη την ημέρα, δεν είναι λίγο», είπε χαρακτηριστικά.