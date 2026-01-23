Αντιγόνη Κουλουκάκου: «Είμαι μαμά κουκουβάγια, όπως όλες οι μανούλες, όλα ξεκινάνε από την αγάπη»

«Με το που κατεβαίνω από τη σκηνή και βγάζω το κοστούμι, είμαι η Αντιγόνη και είμαι η μαμά του Άγγελου – Λεονάρδου» τονίζει η Αντιγόνη Κουλουκάκου.

Για τον νέο ρόλο της μητέρας και την ισορροπία που διατηρεί ανάμεσα στην επαγγελματική και την προσωπική της ζωή μίλησε, μεταξύ άλλων, η Αντιγόνη Κουλουκάκου όταν συνάντησε τον Φώτη Σεργουλόπουλο και τη Τζένη Μελιτά στο «Πρωίαν σε είδον» της Παρασκευής (23.01.2026).

«Είμαι μαμά κουκουβάγια, όπως όλες οι μανούλες, είναι 22 μηνών το παιδί μου. Είναι ένα αστέρι όπως όλα τα μωρά, όλα τα παιδιά είναι αστέρια. Δεν υπάρχει μανούλα που να μην τα καταφέρνει, όπως όλες οι μανούλες και όλοι μπαμπάδες. Όλοι οι γονείς τα καταφέρνουν» εξομολογήθηκε, αρχικά, η όμορφη πρωταγωνίστρια.

«Αγάπη, όλα ξεκινάνε από εκεί. Και με το παιδί ξανανιώνεις. Ο ρόλος στο θέατρο είναι ένα κοστούμι, που το φοράω πριν βγω στη σκηνή.

Με το που κατεβαίνω από τη σκηνή και βγάζω το κοστούμι, είμαι η Αντιγόνη και είμαι η μαμά του Άγγελου – Λεονάρδου που πηγαίνω πίσω, στην κανονική μου φυσιολογική ζωή», πρόσθεσε.

«Αυτό το κάνεις πάρα πολύ εύκολα. Όσο δύσκολο κι αν ακούγεται για τους θεατές, εμείς οι ηθοποιοί το κάνουμε εύκολο. Δεν είναι δύσκολο, είναι μια δουλειά. Μετά χρειάζεται μια αποσυμφόρηση αλλά την έχεις, εντάξει» παραδέχθηκε, εν συνεχεία, η Αντιγόνη Κουλουκάκου.