Αντιγόνη Μακρή: «Έχω ξεχάσει πως είναι να με φλερτάρουν, δεν θεωρώ φλερτ ένα μήνυμα στα social media»

Στην προσωπική της ζωή αλλά και στο φλερτ, που όπως παραδέχεται δεν δέχεται πλέον, αναφέρθηκε, μεταξύ άλλων, η Αντιγόνη Μακρή στη νέα συνέντευξη που παραχώρησε αυτή την εβδομάδα στο ένθετο Secret των Παραπολιτικών και τη δημοσιογράφο Σάσα Σταμάτη.

Η Αντιγόνη Μακρή αποκάλυψε πως είναι ελεύθερη και εξαιτίας της δουλειάς της δεν έχει πολύ χρόνο, αλλά επιλέγει το κολύμπι για να χαλαρώσει.

Στην προσωπική σας ζωή πως είστε;

Οριακά έχω, μια και η δουλειά καταλαμβάνει μεγάλο μέρος της καθημερινότητας μου. Τον ελεύθερο χρόνο μου τον περνάω με την οικογένεια μου και τους φίλους μου. Αυτή την περίοδο δεν έχω κάποια σχέση.

Σας φλερτάρουν;

Έχω ξεχάσει πως είναι να με φλερτάρουν. Κι επειδή το συζητάω και με φίλες μου, δεν συμβαίνει μόνο σε εμένα. Είναι δυστυχώς κάπως ένα φαινόμενο της εποχής μας. Και μπορώ να σου πω ότι μου έχει λείψει. Το φλερτ είναι ζωή. Επίσης, δεν θεωρώ ένα μήνυμα στα social media φλερτ.

Έχετε κάποια χόμπι;

Τα βασικά μου χόμπι αυτή την περίοδο είναι το κολύμπι, μια και μένω κοντά στην θάλασσα, ενώ γράφω και την πρώτη μου ποιητική συλλογή, την οποία ελπίζω να εκδώσω σύντομα. Ξεκίνησα και EMS (γυμναστική με ρεύμα) πρόσφατα. Είναι κάτι καινούργιο για μένα και θα σου πω τις εντυπώσεις μου όταν περάσει λίγος καιρός. Γενικά, με ενδιαφέρει να κρατάω την υγεία μου σε καλό επίπεδο, σωματικά και ψυχικά. Αν υπάρξει χρόνος, θα ήθελα να ασχοληθώ ξανά με τον χορό.