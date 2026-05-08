Γιώργος Λιβάνης: «Θέλω δεύτερο παιδί με την Ανδρομάχη αλλά αυτό δεν προγραμματίζεται»

«Το καλοκαίρι θα είμαι στην παράσταση “Του Αγοριού Απέναντι” στο Θέατρο Άλσος, είναι ό,τι πιο ωραίο έχω κάνει μετά από αυτό», είπε ο τραγουδιστής
Γιώργος Λιβάνης-Ανδρομάχη Δημητροπούλου / NDPPHOTO / ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΚΟΥΦΑΛΕΞΗΣ
Για το ενδεχόμενο ενός δεύτερου παιδιού με την αγαπημένη του, Ανδρομάχη, μίλησε ο τραγουδιστής Γιώργος Λιβάνης ο οποίος μίλησε στο Happy Day και τον δημοσιογράφο Δημήτρη Σιδηρόπουλο κατά την πρόβα τζενεράλε του νυχτερινού σχήματος στο VoG.

«Θέλω να μεγαλώσουμε την οικογένειά μας αλλά, κοίταξε, αυτό νομίζω ότι δεν προγραμματίζεται. Ότι θέλω, θέλω. Όπως και ο Γεράσιμος δεν ήτανε στο πρόγραμμά μας και ήρθε, έτσι μπορεί να έρθει και ένα άλλο μωράκι κάποια στιγμή», παραδέχεται ο Γιώργος Λιβάνης.

«Είμαστε και οι δύο γκρινιάρηδες τη στιγμή που δεν πρέπει. Καμιά φορά ίσως εγώ. Αυτό εξαρτάται ανάλογα την ψυχολογία που έχεις εκείνη τη στιγμή. Γενικά όμως δεν έχουμε πολλά τέτοια ζητηματάκια», δήλωσε ο Γιώργος Λιβάνης.

Όσο για τα επαγγελματικά του ο τραγουδιστής ανέφερε: «Είμαι πάρα πολύ χαρούμενος, ανυπομονώ. Νιώθω ότι έχουμε ταιριάξει όλοι ο ένας με τον άλλον στο σχήμα».

Ακόμα αποκάλυψε ότι «το καλοκαίρι θα είμαι στην παράσταση “Του Αγοριού Απέναντι” στο Θέατρο Άλσος. Είναι ό,τι πιο ωραίο έχω κάνει μετά από αυτό».

