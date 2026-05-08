Γιάννης Κότσιρας: «Δεν εντυπωσιάζει τους γιους μου η δουλειά μου, αυτό είναι το φυσιολογικό και το υγιές»

Για τον ρόλο του πατέρα και για τη σχέση που χτίζει καθημερινά με τα παιδιά του μίλησε, μεταξύ άλλων, ο Γιάννης Κότσιρας στη νέα εφ’ όλης της ύλης συνέντευξη που έδωσε στο ένθετο Real life και τη δημοσιογράφο Κορύνα Μανταγαρη αυτή την εβδομάδα.

Ο Γιάννης Κότσιρας αποκάλυψε και την ανησυχία του για το bullying και το περιβάλλον στο οποίο μεγαλώνουν τα παιδιά.

Πόσων ετών είναι οι δυο γιοι σας; Ασχολούνται με τη μουσική;

Ο Κωνσταντίνος είναι επτά και ο Νικόλας εννέα. Ο μικρός ναι, ο μεγάλος όχι τόσο πολύ αλλά υπάρχει μέσα τους. Τους βλέπω και δεν υπάρχει στιγμή μέσα στην ημέρα που να μην τραγουδούν και μάλιστα σε βαθμό εκνευριστικό. Ξέρω από μαρτυρίες ότι το έκανα και εγώ και το οποίο ήταν επίσης εκνευριστικό. Νομίζω ότι ακολουθούν την πορεία αυτή χωρίς να το θέλουν. Ο μικρός κάνει κιθάρα, ο μεγάλος έκανε βιολί, όμως το βαρέθηκε και δεν έχει ξεκινήσει άλλο μουσικό όργανο.

Έχουν καταλάβει τι δουλειά κάνει ο μπαμπάς;

Το έχουν καταλάβει γιατί στις συναυλίες τους παίρνω μαζί. Είμαστε στο αυτοκίνητο και με ακούν στο ραδιόφωνο πολύ συχνά. Ξέρουν ποια είναι η δουλειά μου, αλλά δεν τους εντυπωσιάζει και αυτό είναι το φυσιολογικό. Και νομίζω ότι αυτό είναι και υγιές.

Σας απασχολεί η έκρηξη βίας στα σχολεία, το bullying και το περιβάλλον στο οποίο μεγαλώνουν τα παιδιά σήμερα;

Γενικότερα, έχει δυσκολέψει πολύ το έργο της γονεϊκότητας στην Ελλάδα. Το bullying υπάρχει παντού και χρειάζεται να βλέπουμε πως το αντιμετωπίζουν άλλες χώρες, ώστε να μαθαίνουμε και να προσαρμοζόμαστε. Δεν είναι απαραίτητα κακό ότι δεν έχουμε μεγάλη εμπειρία σε αυτό το φαινόμενο, ίσως, αντίθετα, το γεγονός ότι ήρθε πιο αργά να μας δίνει χρόνο να το δούμε πιο ψύχραιμα και να χτίσουμε αντιστάσεις ως κοινωνία.

Γενικότερα, είμαστε σε μια χώρα που κινδυνεύουμε ανά πάσα στιγμή και αυτό είναι κάτι που με ανησυχεί. Επιπροσθέτως, όλοι ψάχνουμε από μόνοι μας λύσεις για να προστατευτούμε, κάτι που δεν είναι υγιές.