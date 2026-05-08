Έλενα Γαλύφα: Η γκάφα της για την παρουσία της Μπέττυς Μαγγίρα στο GNTM – «Της έστειλα ευχές και μου απάντησε με καρδιές»

Μία «καταλάθος» αποκάλυψη για την Μπέττυ Μαγγίρα φαίνεται να έκανε χθες το βράδυ η Έλενα Γαλύφα όταν μίλησε στις κάμερες των ψυχαγωγικών εκπομπών κατά την παρουσία της σε κοσμικό event.

Η γνωστή fashion expert, Έλενα Γαλύφα ρωτήθηκε για τον νέο κύκλο του GNTM και «προδόθηκε» λέγοντας πως έστειλε ευχές στη Μπέττυ Μαγγίρα.

«Δεν μου λείπει η τηλεόραση, αν και είμαι από τους ανθρώπους που θα δουν τηλεόραση. Δηλαδή θα ξυπνήσω το πρωί, θα δω το Happy Day μου, θα πιώ τον καφέ μου», δήλωσε αρχικά η Έλενα Γαλύφα.

«Πολύ χάρηκα και με τα παιδιά στο GNTM. Επιτέλους να ξεκινήσει, να τους βλέπουμε. Χάρηκα πάρα πολύ και για τη Μπέττυ, της έστειλα και μήνυμα», σχολίασε για τον νέο κύκλο του ριάλιτι μόδας.

Όταν οι ρεπόρτερ της ζήτησαν “εξηγήσεις” για αυτή της την κίνηση, η Έλενα Γαλύφα αντιλήφθηκε την “γκάφα” της on camera και απάντησε χαμογελώντας: «Δεν έπρεπε; Της έστειλα ευχές και μου απάντησε με καρδιές».

Η παρουσία της Μπέττυς Μαγγίρα στο επόμενο GNTM είχε διαδοθεί ως φήμη αλλά δεν είχε επιβεβαιωθεί από την ίδια.