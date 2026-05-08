Metallica: Η πρώτη πρόβα του συγκροτήματος στο ΟΑΚΑ που ξεσήκωσε το Μαρούσι – Έτοιμοι για το μεγάλο show του Σαββάτου

Την πρώτη τους πρόβα για την πολυαναμενόμενη συναυλία τους στο ΟΑΚΑ έκαναν χθες βράδυ (7/5/2026) οι Metallica η οποία κράτησε για 3 ολόκληρες ώρες, δημιουργώντας μεγάλες προσδοκίες για μία ιστορική συναυλία.

Η συναυλία των Metallica είναι προγραμματισμένη για αύριο, Σάββατο το βράδυ, στις 20:30 στο ΟΑΚΑ και φανς του συγκροτήματος δηλώνουν ενθουσιασμένοι από την άφιξη τους στην Αθήνα.

Το Σάββατο το ΟΑΚΑ αναμένεται να γεμίσει από χιλιάδες φανατικούς που περιμένουν να ζήσουν από κοντά την μοναδική εμπειρία ενός εκρηκτικού σόου γεμάτου ένταση, δυνατές κιθάρες και τις διαχρονικές επιτυχίες.

Χθες το βράδυ τα μέλη του συγκροτήματος βρέθηκαν στο ΟΑΚΑ για την πρώτη τους πρόβα. Όσοι περνούσαν απέξω μπορούσαν να ακούσουν τους μέταλ ρυθμούς με τεχνικούς, παραγωγή και συνεργεία να δουλεύουν ασταμάτητα ώστε όλα να είναι έτοιμα για το μεγάλο show.

Οι Metallica μάλιστα φαίνεται να παρέμειναν για αρκετή ώρα πάνω στη σκηνή, δοκιμάζοντας ήχο, φωτισμούς ενώ φαίνεται να ολοκλήρωσαν την πρόβα τους, που ξεκίνησε κατά της 9, κατά τις 12 το βράδυ.

Η επιστροφή των Metallica στην Ελλάδα αποτελεί ένα από τα σημαντικότερα μουσικά γεγονότα της χρονιάς, με την προσμονή των θαυμαστών να κορυφώνεται όσο πλησιάζει η μεγάλη βραδιά.

Οι λάτρεις της metal μουσικής ετοιμάζονται να ζήσουν από κοντά μία μοναδική εμπειρία με εντυπωσιακή παραγωγή και την δυναμική σκηνική παρουσία ενός συγκροτήματος που συνεχίζει εδώ και δεκαετίες να καθορίζει τη διεθνή rock σκηνή.