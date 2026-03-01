Antigoni: «Όταν έμαθα ότι θα εκπροσωπήσω την Κύπρο, έκλαψα και δεν μπορούσα να πάρω κανέναν τηλέφωνο να το πω»

Lifestyle

Συνέντευξη στην εκπομπή «Καλημέρα είπαμε;» και τον Αντώνη Λαγουδάκη παραχώρησε η Antigoni, η οποία θα εκπροσωπήσει φέτος την Κύπρο στη Eurovision στη Βιέννη με το τραγούδι Jalla!

«Είμαι πολύ καλά και ευχαριστημένη με τις πρόβες που κάνουμε για τη Eurovision», είπε αρχικά η Antigoni που θα είναι η τραγουδίστρια που θα εκπροσωπήσει την Κύπρο.

Η Antigoni είπε στη συνέχεια: «Δεν θέλω να σκέφτομαι ότι θα έχω άγχος, θέλω να το ζήσω και όταν θα κοιτάω πίσω, να είμαι χαρούμενη. Ήθελα να βάλω κάτι κυπριακό στο τραγούδι μου γιατί είμαι πολύ περήφανη για τις ρίζες μου. Από πολύ μικρή ήταν το όνειρό μου να πάω στη Eurovision, προσπάθησα και τα προηγούμενα χρόνια, αλλά δεν ήμουν έτοιμη.

Η σκηνική παρουσία θα είναι πολύ δυνατή, με παραδοσιακό κυπριακό στοιχείο και μοντέρνο. Λατρεύω τη Shakira, χαίρομαι όταν μου λένε ότι μοιάζουμε. Όταν έμαθα ότι θα εκπροσωπήσω την Κύπρο, έκλαψα και δεν μπορούσα να πάρω κανέναν τηλέφωνο να το πω».

