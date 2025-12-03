Αντώνης Καρυστινός: «Έκανα ζογκλερικά και περπατούσα με ξυλοπόδαρα στον δρόμο»

Ο Αντώνης Καρυστινός που φέτος απολαμβάνουμε τηλεοπτικά στη σειρά «Porto Leone» του ALPHA έδωσε μία σπάνια τηλεοπτική συνέντευξη και αναφέρθηκε στην αγάπη του για την τέχνη της υποκριτικής και πώς αυτή προέκυψε στη ζωή του.

Ο γνωστός ηθοποιός ήταν καλεσμένος το απόγευμα της Τετάρτης στην εκπομπή «Στούντιο 4» και αναφέρθηκε στην καριέρα του και στο θέατρο. Παράλληλα, ο Αντώνης Καρυστινός δήλωσε ότι στα πρώτα του βήματα στον χώρο της τέχνης έκανε θέατρο δρόμου και παραστάσεις πάνω σε ξυλοπόδαρα.

«Θα μπορούσα να ήμουν οπερατέρ, ήθελα πάρα πολύ. Εργαζόμουν, έκανα δουλειές, ότι δουλειά υπήρχε. Τα πάντα. Δούλεψα σε πολλά μπαρ στο κέντρο. Στην Αθήνα», είπε για τα νεανικά του χρόνια..

Αμέσως μετά εξομολογήθηκε πώς μπήκε στη ζωή του η τέχνη της υποκριτικής.

«Είμαι άνεργος και πάω σε ένα νέο καφέ που έχει ανοίξει. Όπως πίνω τον καφέ μου τους λέω “θέλετε κάποιον εδώ για μπαρ” και μου λένε “ναι”. Αρχίζω να δουλεύω εκεί και χωρίς να το ξέρω, ήταν ένας χώρος πολιτισμού. Οπότε άρχισα ξαφνικά να γεμίζω κι άλλο τις “αποσκευές” μου με πληροφορίες και εντυπώσεις. Εκεί ήρθε να παίξει και η ομάδα θεάτρου δρόμου που ήταν δίπλα στη Σίνα και τους είδα και πήγα και εντάχθηκα σε αυτούς», αποκάλυψε ο Αντώνης Καρυστινός.

«Θα με είχες δει να κάνω ξυλοπόδαρα στον πεζόδρομο της Ερμού, ας πούμε. Έκανα ζογκλερικά και περπατούσα ξυλοπόδαρα στον δρόμο», πρόσθεσε.



«Κάποια στιγμή κάποιος μου έβαλε τη σκέψη να γίνω ηθοποιός», είπε ακόμα.

«Τα πρώτα χρόνια στο θέατρο ήταν δύσκολα, ζοριζόμουν λίγο. Με ζόριζε η έκθεση. Δεν ξέρω ακριβώς να το προσεγγίσω αυτή τη στιγμή αλλά τα πρώτα τέσσερα, πέντε χρόνια είχα ένα άγχος και οι παλιοί ηθοποιοί λένε ότι είναι το δημιουργικό άγχος. Δηλαδή αυτό που σε κάνει να είσαι πολύ παρών», εκμυστηρεύτηκε στη συνέχεια ο γνωστός ηθοποιός.

«Το αντιμετώπισα ωστόσο, το άλλαξα σε κάτι άλλο. Ήταν στρες γενικευμένο για το γεγονός ότι ήμουν πάνω στη σκηνή, τα πρώτα χρόνια, είναι λογικό. Γιατί έχεις και ένα μερίδιο ευθύνης που είσαι αποσπασματικά μέσα στο έργο, χωρίς ρόλους, τα πρώτα χρόνια που είσαι στο επάγγελμα», είπε ακόμα.

«Το άγχος της καριέρας δεν το είχα ποτέ. Ποτέ, ούτε τώρα το έχω. Δηλαδή απολάμβανα αυτό που έκανα και από τη στιγμή που έβλεπα ότι αυτό είναι το οποίοι οι άλλοι απολαμβάνουν επίσης και το αποδέχονται, καταλάβαινα ότι είμαι στον δρόμο που ήθελα να είμαι», συμπλήρωσε ο Αντώνης Καρυστινός.

Αμέσως μετά ο γνωστός ηθοποιός μίλησε για τις «Σαββατογεννημένες» που ήταν η πρώτη του τηλεοπτική συμμετοχή.

«Είπα το “ναι” διότι τα πράγματα ήτανε δύσκολα οικονομικά», δήλωσε.

Αμέσως μετά περιέγραψε τι συνέβη όταν πήγε στην οντισιόν, όπου γνώρισε τυχαία τον Γιώργο Καπουτζίδη.

«Κάνω το δοκιμαστικό. Είναι δίπλα μου ένας νεαρός. Του λέω “πόσες φορές έχεις κάνει τα λόγια εσύ και τα ξέρεις απ’ έξω” καιαι μου απαντάει “εγώ το γράφω”. Ήταν ο Γιώργος Καπουτζίδης. Κάνω το δοκιμαστικό, λοιπόν. Γιατί ήξερε τα λόγια όλα κανονικά αυτός. Κάναμε κάναμε μαζί τις σκηνές. Και από κάτω ήτανε η Ράντου, ο Μπουλάς, η Μπαλανίκα, οι άνθρωποι του καναλιού», αποκάλυψε ο Αντώνης Καρυστινός.