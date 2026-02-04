Αντώνης Καρυστινός: Η σπάνια αναφορά στην κόρη του και το spoiler για το «Porto Leone»

Ο Αντώνης Καρυστινός έδωσε μία σπάνια τηλεοπτική συνέντευξη και αναφέρθηκε τόσο στην 10χρονη κόρη που έχει αποκτήσει με τη σύζυγό του, Βασιλική, όσο και για τις εξελίξεις στη σειρά «Porto Leone» του ALPHA, όπου κρατά τον ρόλο του Ντίνου Βούλγαρη.

Ο γνωστός ηθοποιός ήταν καλεσμένος την Τετάρτη (04.02.2026) στην εκπομπή «Super Κατερίνα» και αποκάλυψε όλα όσα θα δούμε στη συνέχεια του «Porto Leone» ενώ o Αντώνης Καρυστινός μίλησε και για την κορούλα του.

«Είμαι μπαμπάς ενός κοριτσιού. Η κόρη μου είναι 10 ετών. Θυμάμαι πολύ καλά τις πρώτες στιγμές με την κόρη μου. Ο πόνος μου εμένα ήταν ότι δε θέλω να ξεχνάω τις στιγμές αυτές. Μετά έρχεται η καθημερινότητα που πρέπει να φροντίζεις πράγματα, που καλύπτει τα πάντα και λες την προηγούμενη εβδομάδα ας πούμε, πώς με κοίταξε, πώς την κράτησες στα χέρια της, τι φωνούλες έβγαλε. Και έλεγα ας πούμε θέλω να τα σημειώνω, δεν θέλω να τα ξεχνάω.

Γιατί εσείς οι μαμάδες συνδέεστε πολύ πιο δυναμικά απ’ ό,τι εμείς. Προσπαθούσα να συγκρατώ τις στιγμές και το θυμάμαι αυτό, το είχα αγωνία. Και τώρα ακόμα», εξομολογήθηκε ο Αντώνης Καρυστινός στην Κατερίνα Καινούργιου.

Αμέσως μετά ο Αντώνης Καρυστινός μίλησε για τον ρόλο του στη δημοφιλή σειρά εποχής, αναφέροντας: «Είναι ένας δυνάστης. Αυτό ξεκινάει από μία παρεξήγηση του “φροντίζω” και την κατάχρηση του “φροντίζω” που φτάνει στο “θα κάνεις αυτό που λέω εγώ”. Από τον πανικό που νιώθουν αυτοί οι άνθρωποι μη χάσουν την εξουσία, το πάνω χέρι, γίνονται δυνάστες. Ένας τέτοιος σύζυγος και πατέρας είναι ο Ντίνος Βούλγαρης».

Επίσης, ο Αντώνης Καρυστινός έδωσε ένα spoiler για τα επόμενα επεισόδια της σειράς, αποκαλύπτοντας: «Σε 2 επεισόδια θα γίνει μία αλλαγή και θα υπάρξει πολύ αδύναμος ο Ντίνος. Είναι μία αλλαγή που την περιμένω πώς και πώς και την έχτιζα από το πρώτοι επεισόδιο. Θα δεις ότι από το πρώτο επεισόδιο ήμουν περισσότερα κιλά. Κι επειδή το προετοίμαζα θα αρχίσει αυτό να εξελίσσεται. Θα γίνει κάτι που θα σοκάρει τον ίδιο πρώτα απ΄όλα. Δεν είχε προετοιμαστεί για κάτι τόσο απρόβλεπτο. Ένας τέτοιος άνθρωπος που θεωρεί ότι όλα τα ελέγχει, δεν ήταν προετοιμασμένος για κάτι τέτοιο».

«Δεν άλλαξε καθόλου με το εγγόνι του, το θεωρεί μπάσταρδο, θεωρεί ότι είναι ένα λάθος που θα σπιλώσει την τιμή και το όνομα της οικογένειας. Τελεία», είπε στην ερώτηση αν ο ήρωας έχει συναισθήματα για το εγγόνι του.

«Είχε συμβεί κάτι που τον τάραξε πολύ βαθιά, γι’ αυτό παραιτήθηκε από την Αστυνομία. Θα το δούμε πολύ παρακάτω. Θα εξηγηθεί γιατί έφυγε και δεν θέλει να εμπλέκεται καθόλου, δεν θέλει ούτε να επισκέπτεται το τμήμα. Από ανάγκη το κάνει», αποκάλυψε ο Αντώνης Καρυστινός για την εξέλιξη του ρόλου του.