Αντώνης Λουδάρος: «Δεν μπορεί η σάτιρα να έχει κόφτη τη λογοκρισία»

«Η σάτιρα, για να κάνει το έργο της, θέλει να είναι κοφτερή, αιχµηρή», δήλωσε ο Αντώνης Λουδάρος σε πρόσφατη συνέντευξή του.

Συνέντευξη στα Παραπολιτικά και τη Σάσα Σταμάτη παραχώρησε ο Αντώνης Λουδάρος. Ο γνωστός ηθοποιός μίλησε για την παράσταση «Όχι άλλο κάρβουνο» των Ρέππα – Παπαθανασίου, αλλά και για το όριο στη σάτιρα.

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«“Οχι άλλο κάρβουνο”, λέµε αυτό το δύσκολο καλοκαίρι, µέσα από τη σάτιρα του αριστουργηµατικού διδύµου Παπαθανασίου – Ρέππα», είπε αρχικά ο Αντώνης Λουδάρος.

Ο Αντώνης Λουδάρος είπε στη συνέχεια: «Με µια οµάδα δοκιµασµένων ηθοποιών, κάθε βράδυ σε άλλη πόλη, προσφέρουµε το γέλιο και τη χαρά που τόσο λείπει σε όλους µας και, αν θες, και τροφή για σκέψη για όσους το θέλουν. Μια επιθεώρηση που πιάνει τα πάντα.

Κοινωνικά και πολιτικά. ∆εν αφήνει τίποτα όρθιο, ούτε δεξιά ούτε αριστερά. Κάθε βράδυ λέµε “όχι άλλο κάρβουνο” στη µιζέρια, την υποκρισία, την τοξικότητα. Οποιος έρθει θα γελάσει, νοµίζω, µε την ψυχή του. Θα γελάσει µε τα χάλια µας, πολιτικά και κοινωνικά».

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«Η σάτιρα, για να κάνει το “έργο” της, θέλει να είναι κοφτερή, αιχµηρή. Πρέπει να έχει γωνίες. Να λέει αλήθειες. Ισως µε µια υπερβολή, καµιά φορά υπό το πρίσµα του γελοίου-γέλιου. ∆εν µπορεί να έχει κόφτη τη λογοκρισία. Ζούµε σε ύποπτες εποχές για όλα και για όλους. Νοµίζω ότι τελικά, όµως, είναι θέµα αισθητικής. Ετσι κι αλλιώς όλα υποκειµενικά είναι. Κάτι που αρέσει σε µένα δεν αρέσει σε κάποιον άλλον. Έτσι είναι η Τέχνη. Αλλά εµείς εδώ, στη συγκεκριµένη περίπτωση, έχουµε σταθεί τυχεροί, γιατί το συγγραφικό δίδυµο που υπογράφει το “Όχι άλλο κάρβουνο” έχει δώσει τις εξετάσεις του και έχει πάρει πτυχίο µε 10 µε τόνο», δήλωσε ακόμα ο γνωστός ηθοποιός σε ερώτηση για τη σάτιρα.