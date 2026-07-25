Lifestyle

Η Μαρία Σολωμού τραγουδάει το «Σαν να μην πέρασε μία μέρα»

Σε ρόλο τραγουδίστριας η γνωστή ηθοποιός έδειξε μία διαφορετική εκδοχή του γνωστού κομματιού
Η Μαρία Σολωμού
Η Μαρία Σολωμού / NDPPHOTO / NDP PHOTO
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Ντουέτο με τον μουσικό Papazo έκανε η Μαρία Σολωμού που βρέθηκε καλεσμένη στο TikTok, την επιτυχία του Γιώργου Δημητριάδη.

Η Μαρία Σολωμού μαζί με τον Papazo, εμφανίστηκαν σε βίντεο στον λογαριασμό του Papazo στα social media, να λένε το τραγούδι «Σαν να μην πέρασε μια μέρα».

Δείτε το βίντεο:

@papazo_ Ep.77 «Σαν να μην πέρασε μια μέρα» Δες όλα τα επεισόδια στο προφίλ μουΔες την κουβέντα μας στο “Μαρία τη Νύχτα” αυτή την Τετάρτη!! Music Production/ Recording/ Mix/ Master/Vocals : @papazo_ Vocals: @Maria Solomou Μουσική/Στίχοι: Δημητριάδης Γιώργος/Λειβαδάς Κώστας Στειλ’το σε αυτόν-η που θες, γιατί είναι σαν να μην πέρασε μια μέρα !! #greekmusic #indiemusic #mariasolomou #papazo ♬ πρωτότυπος ήχος – Papazó

Η ηθοποιός, καθισμένη σε ένα μπαλκόνι, φορούσε μαύρο τοπ και μακριά φούστα, και έχοντας τοποθετήσει ένα λουλούδι στα μαλλιά της, ερμήνευσε στίχους του τραγουδιού που κυκλοφόρησε το 1997.

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