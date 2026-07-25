Ο Τζάστιν Μπίμπερ και η σύζυγός του, Χέιλι, κάνουν διακοπές στο Κρανίδι

Πολλοί είναι οι διάσημοι αστέρες της υποκριτικής τέχνης και της μουσικής βιομηχανίας που επιλέγουν την Ελλάδα για στιγμές χαλάρωσης και ηρεμίας. Ανάμεσά τους και ο Τζάστιν Μπίμπερ, ο οποίος επέλεξε να κάνει διακοπές με τη σύζυγό του, Χέιλι Μπίμπερ, στο Κρανίδι Αργολίδας.

Πρόσφατα, δημοσιεύθηκαν στα social media πλάνα από μία εξόρμηση του ζευγαριού στην παραλία καθώς και άλλες πόζες από τις διακοπές του. Ο Τζάστιν Μπίμπερ και η Χέιλι Μπίμπερ χαλάρωναν σε ξαπλώστρες, αλλά και σε ένα υπέροχο καταπράσινο σημείο της περιοχής.

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Το βίντεο έγινε αμέσως viral στο TikTok και ενθουσίασε τους θαυμαστές του διάσημου τραγουδιστή εντός και εκτός συνόρων Ελλάδας.

Όπως αναφέρεται στη λεζάντα του βίντεο, το υλικό με το ζευγάρι είναι από την Τετάρτη (22.07.2026).

Σημειώνεται ότι ο Τζάστιν και η Χέιλι Μπίμπερ παντρεύτηκαν το 2018, ενώ τον Αύγουστο του 2025 υποδέχθηκαν το πρώτο τους παιδί, τον γιο τους Τζακ, στον οποίο έχουν μεγάλη αδυναμία.

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Εν τω μεταξύ, η οικογένεια της Χέιλι Μπίμπερ και του Τζάστιν Μπίμπερ φαίνεται ότι θα μεγαλώσει αφού όπως είπε το μοντέλο και επιχειρηματίας «Ξέρω ότι θέλω περισσότερα από ένα».

«Πάντα ήξερα ότι ήθελα να γίνω μητέρα. Από τότε που ήμουν μικρό παιδί, πάντα φανταζόμουν τον εαυτό μου με παιδιά», σημείωσε, λέγοντας: «Ξέρεις ποιο είναι το αστείο; Όσο μεγαλώνω και τώρα που έχω παιδί, πιστεύω ότι κάθε απόφαση, είτε να κάνεις παιδιά είτε όχι, είναι απολύτως υπέροχη», δήλωσε ακόμα η Χέιλι Μπίμπερ για τη μητρότητα.