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Δήμος Αναστασιάδης: «Με την Τζένη Θεωνά επιβιώσαμε από δύσκολες καταστάσεις, έχουμε μείνει άνεργοι, δεν είχαμε λεφτά»

«Ήμασταν συγκρουσιακό ζευγάρι, ζηλεύαμε και οι δύο» αποκάλυψε ο τραγουδιστής για τη σύζυγό του
Ο Δήμος Αναστασιάδης
Ο Δήμος Αναστασιάδης / NDPPHOTO / ΑΝΔΡΕΑΣ ΝΙΚΟΛΑΡΕΑΣ
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Ο Δήμος Αναστασιάδης καλεσμένος στο πλατό της εκπομπής «Καλύτερα αργά» μίλησε για τη σχέση του με τη σύζυγο του, Τζένη Θεωνά.

Ο Δήμος Αναστασιάδης είπε αρχικά για το πως γνωρίστηκαν με την Τζένη Θεωνά ότι «γνωριστήκαμε σε μια ηλικία που έγινε αμέσως σοβαρό όλο αυτό μεταξύ μας».

Ο τραγουδιστής πρόσθεσε στη συνέχεια πως «με τη Τζένη ερωτευτήκαμε, αγαπηθήκαμε και συνεχίζουμε να είμαστε ερωτευμένοι πάρα πολύ. Έχουμε περάσει πάρα πολλά πράγματα μαζί. Έχουμε μείνει άνεργοι, δεν είχαμε λεφτά, επιβιώσαμε από δύσκολες καταστάσεις.

Το πιο δύσκολο που έχουμε περάσει ήταν να βρούμε τη δική μας επικοινωνία, το πώς θα βρούμε τον τρόπο να επικοινωνήσουμε. Ήμασταν συγκρουσιακό ζευγάρι, ζηλεύαμε και οι δύο».

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