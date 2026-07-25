Lifestyle

Βόλτα για την Ιωάννα Τούνη στη Μύκονο: Η ερώτηση για τη Ρία Ελληνίδου που απέφυγε να απαντήσει

Σημειώνεται πως στο νησί τις προηγούμενες μέρες βρισκόταν στο νησί και ο πρώην σύντροφός της Δημήτρης Αλεξάνδρου
Ιωάννα Τούνη
H Ιωάννα Τούνη / NDPPHOTO / ΝΙΚΟΣ ΔΡΟΥΚΑΣ
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Στο νησί της Μυκόνου βρίσκεται η Ιωάννα Τούνη για χαλαρές στιγμές και βόλτες στα σοκάκια μαζί με τους φίλους της, ενώ έχει χαρίσει πολλά ενσταντανέ στους φωτογράφους που βρίσκονται στο νησί των ανέμων.

Η κάμερα του Mykonos Live TV απαθανάτισε την Ιωάννα Τούνη σε βραδινή έξοδό της στα Ματογιάννια της Μυκόνου, μαζί με τον καλό της φίλο Μηνά Αηδόνη. Ο ρεπόρτερ τη ρώτησε αρχικά τι παρακολουθεί στην τηλεόραση, με την ίδια να απαντά σύντομα: «Δεν βλέπω τίποτα».

Σε ερώτηση για το πόσο σκοπεύει να παραμείνει στη Μύκονο, η Ιωάννα Τούνη ανέφερε: «Θα κάτσω λίγο στη Μύκονο, θα δούμε», χωρίς να δώσει περισσότερες λεπτομέρειες για το πρόγραμμά της στο νησί.

Στη συνέχεια ο ίδιος τη ρώτησε για την εμφάνιση της Ρίας Ελληνίδου με την influencer να αποφεύγει την ερώτηση. 

Σημειώνεται πως στο νησί τις προηγούμενες μέρες βρισκόταν στο νησί και ο πρώην σύντροφός της Δημήτρης Αλεξάνδρου. 

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