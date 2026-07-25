Copy – Paste: 10 εντολές που μπορείτε να δώσετε σήμερα στην Τεχνητή Νοημοσύνη και να σας λύσει τα χέρια

Η Τεχνητή Νοημοσύνη έχει μπει πλέον στην καθημερινότητά μας, όμως πολλοί χρήστες δεν γνωρίζουν πώς να την αξιοποιήσουν πραγματικά.

Το μεγαλύτερο λάθος είναι ότι ανοίγουν μια εφαρμογή AI και γράφουν μια γενική ερώτηση, χωρίς να δίνουν πληροφορίες για το τι ακριβώς χρειάζονται.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Η διαφορά ανάμεσα σε μια μέτρια και μια εξαιρετική απάντηση βρίσκεται συχνά στον τρόπο με τον οποίο διατυπώνουμε την εντολή μας.

Οι παρακάτω 10 έτοιμες εντολές μπορούν να αντιγραφούν και να χρησιμοποιηθούν άμεσα.

1. «Οργάνωσέ μου την ημέρα»

Όταν νιώθετε ότι οι υποχρεώσεις σας έχουν γίνει πάρα πολλές, η AI μπορεί να βοηθήσει στη δημιουργία ενός πιο ρεαλιστικού προγράμματος.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Copy – Paste:

«Θέλω να οργανώσω καλύτερα την ημέρα μου. Δουλεύω από τις [ώρα] έως τις [ώρα], έχω αυτές τις υποχρεώσεις: [γράψε τις υποχρεώσεις]. Δημιούργησε ένα πρακτικό πρόγραμμα που μπορώ να ακολουθήσω.»

2. «Βοήθησέ με να εξοικονομήσω χρήματα»

Η AI μπορεί να λειτουργήσει ως εργαλείο καταγραφής και καλύτερης οργάνωσης των εξόδων.

Copy – Paste:

«Ο μηνιαίος μου μισθός είναι [ποσό] ευρώ. Τα βασικά μου έξοδα είναι: [γράψε έξοδα]. Ανάλυσε την οικονομική μου κατάσταση και πρότεινε τρόπους να εξοικονομήσω χρήματα.»

3. «Κάνε το βιογραφικό μου πιο δυνατό»

Ένα σωστά γραμμένο βιογραφικό μπορεί να κάνει τη διαφορά σε μια αίτηση εργασίας.

Copy – Paste:

«Βελτίωσε το βιογραφικό μου για τη θέση [θέση εργασίας]. Κάνε το πιο επαγγελματικό, διόρθωσε τη διατύπωση και πρότεινε αλλαγές που θα το κάνουν πιο ελκυστικό.»

4. «Προετοίμασέ με για συνέντευξη εργασίας»

Η AI μπορεί να λειτουργήσει σαν ένας εικονικός recruiter.

Copy – Paste:

«Κάνε μου προσομοίωση συνέντευξης για τη θέση [θέση]. Κάνε μου μία ερώτηση κάθε φορά, αξιολόγησε τις απαντήσεις μου και πες μου πώς μπορώ να βελτιωθώ.»

5. «Φτιάξε μου πρόγραμμα ταξιδιού»

Αντί να ψάχνετε ώρες σε δεκάδες σελίδες, μπορείτε να ζητήσετε μια πρώτη οργανωμένη πρόταση.

Copy – Paste:

«Θέλω να ταξιδέψω στο [προορισμός] για [ημέρες]. Το budget μου είναι [ποσό] ευρώ. Φτιάξε μου πρόγραμμα με αξιοθέατα, φαγητό, μετακινήσεις και χρήσιμες συμβουλές.»

6. «Τι μπορώ να μαγειρέψω με αυτά που έχω;»

Μια απλή αλλά ιδιαίτερα χρήσιμη εφαρμογή.

Copy – Paste:

«Έχω στο σπίτι αυτά τα υλικά: [γράψε υλικά]. Πρότεινέ μου 5 εύκολες συνταγές με οδηγίες βήμα-βήμα.»

7. «Μάθε μου μια νέα δεξιότητα»

Η AI μπορεί να δημιουργήσει ένα προσωπικό πρόγραμμα εκμάθησης.

Copy – Paste:

«Θέλω να μάθω [δεξιότητα]. Είμαι αρχάριος. Δημιούργησε ένα πρόγραμμα 30 ημερών με καθημερινά βήματα και ασκήσεις.»

8. «Εξήγησέ μου κάτι δύσκολο απλά»

Ένα από τα πιο δυνατά χαρακτηριστικά της AI είναι ότι μπορεί να προσαρμόζει την εξήγηση.

Copy – Paste:

«Εξήγησέ μου το [θέμα] με απλά λόγια, σαν να μιλάς σε κάποιον που δεν έχει καμία προηγούμενη γνώση.»

9. «Βοήθησέ με πριν αγοράσω κάτι»

Πριν από μια αγορά, η AI μπορεί να βοηθήσει στη σύγκριση επιλογών.

Copy – Paste:

«Σύγκρινε αυτά τα προϊόντα: [προϊόν 1] και [προϊόν 2]. Θέλω ανάλυση για τιμή, ποιότητα, πλεονεκτήματα, μειονεκτήματα και ποιο ταιριάζει καλύτερα στη χρήση μου.»

10. «Βοήθησέ με να πάρω μια δύσκολη απόφαση»

Η AI μπορεί να λειτουργήσει ως εργαλείο σκέψης και οργάνωσης.

Copy – Paste:

«Χρειάζομαι βοήθεια για μια απόφαση. Οι επιλογές μου είναι: [γράψε επιλογές]. Ανάλυσε τα πλεονεκτήματα, τα μειονεκτήματα, τους πιθανούς κινδύνους και τι πρέπει να εξετάσω πριν αποφασίσω.»

Το μυστικό: Δώστε περισσότερες πληροφορίες

Όσο πιο συγκεκριμένη είναι η εντολή, τόσο καλύτερο είναι το αποτέλεσμα.

Αντί για «βοήθησέ με να βρω δουλειά» προτιμήστε «είμαι λογιστής με 5 χρόνια εμπειρίας, μένω στη Θεσσαλονίκη και ψάχνω εργασία σε εταιρεία με υβριδικό μοντέλο. Πρότεινέ μου στρατηγική αναζήτησης.»

Η AI δεν διαβάζει το μυαλό μας. Χρειάζεται πλαίσιο για να δώσει πιο χρήσιμες απαντήσεις.

Η AI ως καθημερινό εργαλείο

Η τεχνητή νοημοσύνη δεν αφορά πλέον μόνο την τεχνολογία. Είναι ένα εργαλείο που μπορεί να βοηθήσει στην εργασία, στην εκπαίδευση, στην οργάνωση και στις καθημερινές αποφάσεις.

Το επόμενο βήμα δεν είναι να μάθετε «όλα» για την AI. Είναι να ξεκινήσετε να τη χρησιμοποιείτε για μικρά, πρακτικά πράγματα που σας εξοικονομούν χρόνο.

Και πολλές φορές, η σωστή εντολή είναι το μόνο που χρειάζεται.