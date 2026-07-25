Μαρία Μπεκατώρου: Για διακοπές στην Κεφαλονιά η παρουσιάστρια

Στο πανέμορφο νησί της Κεφαλονιάς για τις καλοκαιρινές της διακοπές βρέθηκε η Μαρία Μπεκατώρου.

Μετά από μια πολύ απαιτητική τηλεοπτική σεζόν, η Μαρία Μπεκατώρου περνάει όμορφες στιγμές και ξεκουράζεται στην Κεφαλονιά.

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Ανέβασε σήμερα Σάββατο (25.07.2026) στον προσωπικό της λογαριασμό στο Instagram δύο φωτογραφίες από τον Μακρύ Γιαλό, όπου τη βλέπουμε να ποζάρει με ολόσωμο μαγιό.

Η ανάρτηση της Μαρίας Μπεκατώρου…

Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram. Η δημοσίευση κοινοποιήθηκε από @mariampekatwrou

Η γνωστή παρουσιάστρια αγαπάει ιδιαίτερα το νησί, το οποίο επισκέπτεται κάθε καλοκαίρι όπου απολαμβάνει τον ήλιο και τη θάλασσα.