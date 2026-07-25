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Μαρία Μπεκατώρου: Για διακοπές στην Κεφαλονιά η παρουσιάστρια

Η γνωστή παρουσιάστρια αγαπάει ιδιαίτερα το νησί, το οποίο επισκέπτεται κάθε καλοκαίρι όπου απολαμβάνει τον ήλιο και τη θάλασσα
H Μαρία Μπεκατώρου
H Μαρία Μπεκατώρου / NDPPHOTO
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Στο πανέμορφο νησί της Κεφαλονιάς για τις καλοκαιρινές της διακοπές βρέθηκε η Μαρία Μπεκατώρου.

Μετά από μια πολύ απαιτητική τηλεοπτική σεζόν, η Μαρία Μπεκατώρου περνάει όμορφες στιγμές και ξεκουράζεται στην Κεφαλονιά.

Ανέβασε σήμερα Σάββατο (25.07.2026) στον προσωπικό της λογαριασμό στο Instagram δύο φωτογραφίες από τον Μακρύ Γιαλό, όπου τη βλέπουμε να ποζάρει με ολόσωμο μαγιό.

Η ανάρτηση της Μαρίας Μπεκατώρου…

 
 
 
 
 
Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Η δημοσίευση κοινοποιήθηκε από @mariampekatwrou

Η γνωστή παρουσιάστρια αγαπάει ιδιαίτερα το νησί, το οποίο επισκέπτεται κάθε καλοκαίρι όπου απολαμβάνει τον ήλιο και τη θάλασσα.

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