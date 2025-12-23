Αντώνης Μυριαγκός: «Δεν ψηνόμουνα ούτε τηλεόραση να κάνω, ούτε θέατρο»

Ο Αντώνης Μυριαγκός υποδύεται τον ρόλο του Ιωάννη Καποδίστρια στη νέα ταινία του Γιάννη Σμαραγδή που κάνει πρεμιέρα τα Χριστούγεννα και έδωσε μία σπάνια τηλεοπτική συνέντευξη και μίλησε για τη ζωή του.

Ο ταλαντούχος ηθοποιός ήταν καλεσμένος το απόγευμα της Τρίτης (23.12.2025) στην εκπομπή «Στούντιο 4» και τα είπε όλα στη Νάνσυ Ζαμπέτογλου και τον Θανάση Αναγνωστόπουλο. Ο Αντώνης Μυριαγκός μίλησε για τα παιδικά του χρόνια στο Μόντρεαλ του Καναδά, την απόφασή του να γίνει ηθοποιός και την επίσης ηθοποιό αδελφή του, Καλλιρόη Μυριαγκού.

«Σίγουρα, είναι διαφορετικό να παίζεις μια πραγματική προσωπικότητα και διαφορετικό ένα προϊόν μυθοπλασίας. Και αυτό ήταν και η μεγάλη, ο ειδοποιός διαφορά, το βάρος ας πούμε. Δηλαδή είναι άλλο να έχεις ένα εκατό τοις εκατό μυθοπλασία, οπότε έχεις και μία ελευθερία κάπως λίγο να το φτιάξεις εκ του μηδενός. Τώρα εδώ είχαμε να ανταγωνιστούμε ας πούμε όλο αυτό που έχει χτιστεί στη συλλογική μνήμη του κόσμου. Έχουμε βέβαια τα πορτρέτα, αλλά είναι ο Καποδίστριας», είπε αρχικά για τον ρόλο του Καποδίστρια στη νέα ταινία του Γιάννη Σμαραγδή.

Επίσης, ο Αντώνης Μυριαγκός, μεταξύ άλλων αναφέρθηκε στη φυγή της οικογένειάς του από την Ελλάδα στο Μόντρεαλ του Καναδά και την επιστροφή τους λίγα χρόνια αργότερα.

«Εκείνη την περίοδο πολύς κόσμος πήγαινε έξω. Είχε προκύψει μια δουλειά για τον πατέρα μου, οπότε ήταν μια καλή ευκαιρία, ήταν ήδη η θεία μου, η αδελφή της μητέρας μου εκεί, ο αδελφός της. Ο πατέρας μου ήταν από ναυτική οικογένεια, Χιώτικη ναυτική οικογένεια. Ενώ το σόι της μάνας μου ας πούμε είναι από τη Μικρά Ασία. Οπότε έτσι βρεθήκαμε στον Καναδά. Ήταν και τα αδέλφια της δηλαδή εκεί ήδη.

Δεν γεννήθηκα εκεί, έφυγα πολύ μικρός, ενάμισι χρονών, εάν θυμάμαι… Έφυγα ενάμισι χρονών και ήρθα όταν ήμουν στη Β’ Δημοτικού. Όταν επιστρέψαμε για την Καλλιρρόη που ήταν πιο μεγάλη, το σοκ ήταν ακόμα πιο έντονο. Υπήρχε βασικά η ανάγκη να προσαρμοστούμε και να είμαστε αποδεκτοί», ανέφερε ο ηθοποιός.

«Είμαστε τρία παιδιά, εγώ και η Καλλιρρόη και η αδελφή μου η Τόνια. Οι δύο γίναμε ηθοποιοί και η Τόνια δουλεύει στο Μέγαρο Μουσικής. Είναι στο ενδυματολογικό κομμάτι», δήλωσε στη συνέχεια για τις αδελφές του.

Παράλληλα, ο Αντώνης Μυριαγκός μίλησε για τις σπουδές του στην Καλών Τεχνών, υπογραμμίζοντας: «Προέκυψε η Καλών Τεχνών. Εγώ ζωγράφιζα από μικρός, δεν ήξερα καν την ύπαρξη της σχολής. Κάποια στιγμή μια καθηγήτρια στο Λύκειο κάτι μου είπε “ξέρεις υπάρχει μια σχολή γι’ αυτό, η Καλών Τεχνών”. Κάπως έτσι το έμαθα και ευτυχώς, ανακουφίστηκα, γιατί δεν ήμουνα τώρα για να δίνω Πανελλήνιες, ήμουνα τελείως αποπροσανατολισμένος. Δεν ήξερα ακριβώς και τι θέλω να κάνω. Οπότε με το που έμαθα ότι υπάρχει μια σχολή και μάλιστα τόσο σημαντική σχολή στην Ελλάδα, ανώτατων σπουδών, κατευθείαν. Το ‘βαλα στόχο, φροντιστήριο, σχέδιο. Ένιωθα κι εγώ ότι βρήκα έναν σκοπό».

Παράλληλα μίλησε για τα παιδιά του, αναφέροντας ότι φοιτούν στη Β’ Γυμνασίου και είναι 14 ετών.

Αμέσως μετά μίλησε για την απόφασή του να ασχοληθεί με την τέχνη της υποκριτικής.

«Κάποια στιγμή όταν είχα τελειώσει πια τη σχολή, βρέθηκα λίγο, ετοίμαζα και μία έκθεση… Κάτι μου έλειπε όμως και δεν το είχα προσδιορίσει. Και λέω θα δοκιμάσω τώρα να ξεκινήσω από κάποιο σεμινάριο… Μετά πήγα στη σχολή με δισταγμό μπορώ να πω. Δηλαδή δεν είναι ότι το έκανα ελαφριά τη καρδία ας πούμε να πάω, γιατί πια είχα ψιλομεγαλώσει, δεν ήμουνα πιτσιρίκι, δεν ήμουνα 18 χρονών ή 20. Αλλά νομίζω ότι ευτυχώς που το έκανα, γιατί θα μπορούσα ξέρεις από φόβου να μην το κάνω, να κωλώσω… Να περάσουν τα χρόνια…», εξομολογήθηκε για την απόφασή του να γίνει ηθοποιός.

«Ξέρεις, νομίζω ότι έχω μια ανάγκη βαθιά, να μην θεωρώ ότι με δεσμεύει μια ταυτότητα. Τώρα σιγά – σιγά συμφιλιώνομαι με τα χρόνια γιατί, κακά τα ψέματα, έχουν περάσει πολλά χρόνια, οπότε από αυτό βγάζεις το ψωμί σου, οπότε λέω εντάξει…», δήλωσε ακόμα ο Αντώνης Μυριαγκός.

«Τώρα που το σκέφτομαι και το συζητάμε, δεν είναι τυχαίο που κόλλησα με τον Τερζόπουλο. Γιατί επειδή ήμουνα και λίγο πιο μεγάλος και λίγο πιο υποψιασμένος και δεν ψηνόμουνα κιόλας ούτε τηλεόραση να κάνω, ούτε θέατρο… Δεν είναι ότι δεν έβλεπα, αλλά δεν οραματιζόμουν μια καριέρα ή κάτι. Εγώ ήθελα τη συνθήκη αυτή, τη συνάντηση με τους άλλους. Γιατί ξέρεις είναι αλλιώς όταν σπουδάζεις εικαστικά, υπάρχει αρκετή μοναξιά», παραδέχτηκε στη συνέχεια.