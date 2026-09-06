Αντώνης Ρέμος: Αντιδράσεις επειδή έστησαν τη σκηνή της συναυλίας του στη Θεσσαλονίκη μπροστά στο άγαλμα του Μεγάλου Αλεξάνδρου

Με πυρετώδεις ρυθμούς πραγματοποιούνται οι προετοιμασίες για τη μεγάλη συναυλία που θα δώσει ο Αντώνης Ρέμος στη Θεσσαλονίκη στις 12 Σεπτεμβρίου για να τα γιορτάσει με τους θαυμαστές τα 30 του χρόνια στο ελληνικό τραγούδι.

Ωστόσο την Κυριακή (06.09.2026) είδαν το φως της δημοσιότητας κάποιες φωτογραφίες και βίντεο από το σημείο που έχει στηθεί η σκηνή της συναυλίας του Αντώνη Ρέμου στη Νέα Παραλία Θεσσαλονίκη, η οποία είναι ακριβώς μπροστά στο άγαλμα του Μεγάλου Αλεξάνδρου.

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Το γεγονός αυτό έχει προκαλέσει ανησυχία και έντονες αντιδράσεις.

Μάλιστα, ο αντιδήμαρχος Προστασίας Δημόσιου Χώρου και Δημοτικής Αστυνομίας Θεσσαλονίκης, Γιώργος Δημαρέλος έκανε μια σχετική ανάρτηση στο Facebook, ζητώντας από την παραγωγή να επανεξεταστεί άμεσα το στήσιμο της σκηνής.

«Η Θεσσαλονίκη είναι μια πόλη ανοιχτή και εξωστρεφής, που θέλει να φιλοξενεί μεγάλες διοργανώσεις και γεγονότα που δίνουν χαρά στους πολίτες και προβάλλουν την πόλη διεθνώς.

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Η μεγάλη δωρεάν συναυλία της 12ης Σεπτεμβρίου αποτελεί μια σημαντική ευκαιρία προβολής της Θεσσαλονίκης και των εμβληματικών τοπόσημών της.

Μόλις διαπιστώθηκε η εικόνα που δημιουργούσε η αρχική τεχνική διαμόρφωση του χώρου γύρω από το άγαλμα του Μεγάλου Αλεξάνδρου, ζητήσαμε να επανεξεταστεί άμεσα το στήσιμο της σκηνής, ώστε το μνημείο να παραμείνει ελεύθερο, διακριτό και να αναδεικνύεται με τον τρόπο που του αρμόζει.

Η συναυλία θα πραγματοποιηθεί με τη νέα διαμόρφωση και φιλοδοξούμε να αποτελέσει μια μεγάλη γιορτή για τη Θεσσαλονίκη, προβάλλοντας τη σύγχρονη, δυναμική και εξωστρεφή εικόνα της πόλης, μαζί με την ιστορία και τα σύμβολά της.

Αυτή είναι η Θεσσαλονίκη που θέλουμε να ταξιδεύει σε όλο τον κόσμο», έγραψε ο αντιδήμαρχος Προστασίας Δημόσιου Χώρου και Δημοτικής Αστυνομίας Θεσσαλονίκης, Γιώργος Δημαρέλος.

Οι προετοιμασίες της συναυλίας και η απάντηση της παραγωγής

Η σκηνή της μεγάλης συναυλίας του Αντώνη Ρέμου έχει στηθεί μπροστά από το άγαλμα του Μεγάλου Αλεξάνδρου, γεγονός που έχει προβληματίσει την τοπική κοινωνία της Θεσσαλονίκης.

EUROKINISSI ΒΑΣΙΛΗΣ ΒΕΡΒΕΡΙΔΗΣ / ΜΟΤΙΟΝ ΤΕΑΜ

EUROKINISSI ΒΑΣΙΛΗΣ ΒΕΡΒΕΡΙΔΗΣ / ΜΟΤΙΟΝ ΤΕΑΜ

EUROKINISSI ΒΑΣΙΛΗΣ ΒΕΡΒΕΡΙΔΗΣ / ΜΟΤΙΟΝ ΤΕΑΜ

EUROKINISSI ΒΑΣΙΛΗΣ ΒΕΡΒΕΡΙΔΗΣ / ΜΟΤΙΟΝ ΤΕΑΜ

Λίγες ώρες μετά τις αντιδράσεις η εταιρεία παραγωγής της συναυλίας εξέδωσε μία ανακοίνωση, την οποία έκανε repost στον λογαριασμό του στο Instagram και ο Αντώνης Ρέμος.

«Βρισκόμενοι στην τελική ευθεία για τη μεγάλη επετειακή συναυλία του Αντώνη Ρέμου στη Θεσσαλονίκη, στις 12 Σεπτεμβρίου, όλες οι εργασίες έχουν σχεδιαστεί και υλοποιούνται με απόλυτο σεβασμό στην πόλη.

Η συναυλία της 12ης Σεπτεμβρίου είναι μια μεγάλη γιορτή, ανοιχτή σε όλους, με ελεύθερη είσοδο, με στόχο να ενώσει τον κόσμο, να τιμήσει και να γιορτάσει τη Θεσσαλονίκη, να αναδείξει την ιστορία και τα σύμβολά της στην Ελλάδα και σε ολόκληρο τον κόσμο.

Σε ό,τι αφορά στο άγαλμα του Μεγάλου Αλεξάνδρου, έχουν ληφθεί όλα τα απαραίτητα μέτρα για την προστασία του. Παράλληλα, με ειδικό φωτισμό, σύγχρονη τεχνολογία και οπτικά συστήματα διεθνών προδιαγραφών, έχει σχεδιαστεί η ανάδειξή του, ώστε, τη βραδιά της 12ης Σεπτεμβρίου, η εμβληματική εικόνα του Μεγάλου Αλεξάνδρου, της Παραλίας και της Θεσσαλονίκης να ταξιδέψει επάξια στα πέρατα του κόσμου.

Με αυτή τη δέσμευση συνεχίζουμε την ολοκλήρωση των εργασιών για μια μεγάλη γιορτή που ανήκει στη Θεσσαλονίκη και στους ανθρώπους της. Σε όλες και όλους, κάθε ηλικίας.