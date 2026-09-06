H Μαρία Μπεκατώρου στο πλευρό του Αντώνη Ρέμου μετά τις αντιδράσεις για τη συναυλία στη Θεσσαλονίκη

Οι προετοιμασίες για τη μεγάλη συναυλία που πρόκειται να δώσει ο Αντώνης Ρέμος σε μερικές ημέρες στη Θεσσαλονίκη προκάλεσαν… γκρίνια και παρατράγουδα. Για το ζήτημα θέλησε να τοποθετηθεί δημοσίως η Μαρία Μπεκατώρου, που είναι επιστήθια φίλη και κουμπάρα του τραγουδιστή.

Η Μαρία Μπεκατώρου διατηρεί εδώ και χρόνια μία άψογη σχέση τόσο με τον Αντώνη Ρέμο όσο και με την Υβόννη Μπόσνιακ. Μάλιστα, ήταν μία από τους τέσσερις κουμπάρους στον γάμο του ζευγαριού, ενώ μαζί με τον Κώστα Πηλαδάκη έχει βαφτίσει την κόρη του, Ελένη.

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Το απόγευμα της Κυριακής (06.09.2026) η Μαρία Μπεκατώρου βλέποντας τις αντιδράσεις που έχουν δημιουργηθεί εξαιτίας της τοποθέτησης της σκηνής της συναυλίας του Αντώνη Ρέμου μπροστά στο άγαλμα του Μεγάλου Αλεξάνδρου, έκανε μία σχετική ανάρτηση.

«Mood: Ας μην ψάχνουμε προσβολές εκεί που δεν υπάρχουν…», έγραψε η Μαρία Μπεκατώρου, επισημαίνοντας παράλληλα τα ονόματα του Αντώνη Ρέμου και της Υβόννης Μπόσνιακ.

Η ανάρτηση της Μαρίας Μπεκατώρου

Οι αντιδράσεις για τη συναυλία του Αντώνη Ρέμου

Την Κυριακή είδαν το φως της δημοσιότητας κάποιες φωτογραφίες και βίντεο από το σημείο που έχει στηθεί η σκηνή της συναυλίας του Αντώνη Ρέμου στη Νέα Παραλία Θεσσαλονίκη, η οποία είναι ακριβώς μπροστά στο άγαλμα του Μεγάλου Αλεξάνδρου. Αυτό είχε ως συνέπεια να υπάρξουν κάποιες αντιδράσεις.

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Μάλιστα, ο αντιδήμαρχος Προστασίας Δημόσιου Χώρου και Δημοτικής Αστυνομίας Θεσσαλονίκης, Γιώργος Δημαρέλος έκανε μια σχετική ανάρτηση στο Facebook, ζητώντας από την παραγωγή να επανεξεταστεί άμεσα το στήσιμο της σκηνής.

«Η Θεσσαλονίκη είναι μια πόλη ανοιχτή και εξωστρεφής, που θέλει να φιλοξενεί μεγάλες διοργανώσεις και γεγονότα που δίνουν χαρά στους πολίτες και προβάλλουν την πόλη διεθνώς.

Η μεγάλη δωρεάν συναυλία της 12ης Σεπτεμβρίου αποτελεί μια σημαντική ευκαιρία προβολής της Θεσσαλονίκης και των εμβληματικών τοπόσημών της.

Μόλις διαπιστώθηκε η εικόνα που δημιουργούσε η αρχική τεχνική διαμόρφωση του χώρου γύρω από το άγαλμα του Μεγάλου Αλεξάνδρου, ζητήσαμε να επανεξεταστεί άμεσα το στήσιμο της σκηνής, ώστε το μνημείο να παραμείνει ελεύθερο, διακριτό και να αναδεικνύεται με τον τρόπο που του αρμόζει.

Η συναυλία θα πραγματοποιηθεί με τη νέα διαμόρφωση και φιλοδοξούμε να αποτελέσει μια μεγάλη γιορτή για τη Θεσσαλονίκη, προβάλλοντας τη σύγχρονη, δυναμική και εξωστρεφή εικόνα της πόλης, μαζί με την ιστορία και τα σύμβολά της.

Αυτή είναι η Θεσσαλονίκη που θέλουμε να ταξιδεύει σε όλο τον κόσμο», έγραψε στο Facebook.

EUROKINISSI ΒΑΣΙΛΗΣ ΒΕΡΒΕΡΙΔΗΣ / ΜΟΤΙΟΝ ΤΕΑΜ

EUROKINISSI ΒΑΣΙΛΗΣ ΒΕΡΒΕΡΙΔΗΣ / ΜΟΤΙΟΝ ΤΕΑΜ

Παράλληλα, η εταιρεία παραγωγής της συναυλίας εξέδωσε ανακοίνωση, σημειώνοντας ότι έχουν ληφθεί όλα τα μέτρα για την προστασία του αγάλματος.

«Βρισκόμενοι στην τελική ευθεία για τη μεγάλη επετειακή συναυλία του Αντώνη Ρέμου στη Θεσσαλονίκη, στις 12 Σεπτεμβρίου, όλες οι εργασίες έχουν σχεδιαστεί και υλοποιούνται με απόλυτο σεβασμό στην πόλη.

Η συναυλία της 12ης Σεπτεμβρίου είναι μια μεγάλη γιορτή, ανοιχτή σε όλους, με ελεύθερη είσοδο, με στόχο να ενώσει τον κόσμο, να τιμήσει και να γιορτάσει τη Θεσσαλονίκη, να αναδείξει την ιστορία και τα σύμβολά της στην Ελλάδα και σε ολόκληρο τον κόσμο.

Σε ό,τι αφορά στο άγαλμα του Μεγάλου Αλεξάνδρου, έχουν ληφθεί όλα τα απαραίτητα μέτρα για την προστασία του. Παράλληλα, με ειδικό φωτισμό, σύγχρονη τεχνολογία και οπτικά συστήματα διεθνών προδιαγραφών, έχει σχεδιαστεί η ανάδειξή του, ώστε, τη βραδιά της 12ης Σεπτεμβρίου, η εμβληματική εικόνα του Μεγάλου Αλεξάνδρου, της Παραλίας και της Θεσσαλονίκης να ταξιδέψει επάξια στα πέρατα του κόσμου.

Με αυτή τη δέσμευση συνεχίζουμε την ολοκλήρωση των εργασιών για μια μεγάλη γιορτή που ανήκει στη Θεσσαλονίκη και στους ανθρώπους της. Σε όλες και όλους, κάθε ηλικίας.

To story του Αντώνη Ρέμου

Μια γιορτή θα αγκαλιάσει ολόκληρη την πόλη και θα μας ενώσει μέσα από τη δύναμη και το συναίσθημα της μουσικής», ανέφερε η ανακοίνωση.