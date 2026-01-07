Αντώνης Ρέμος: Ετοιμάζει συναυλία στο Ντουμπάι το Μεγάλο Σάββατο 11 Απριλίου με VIP κοινό

Ο Αντώνης Ρέμος ετοιμάζει νέα συναυλία στο Ντουμπάι και οι στενοί συνεργάτες του, φροντίζουν τα πάντα, ώστε το σόου να είναι εντυπωσιακό. Όλα δείχνουν πως ο δημοφιλής καλλιτέχνης θα εμφανιστεί το Μεγάλο Σάββατο 11 Απριλίου, σε ένα χώρο γεμάτο λάμψη και χλιδή. Το κοινό θα είναι VIP και οι τιμές αναμένεται να κυμανθούν σε ιδιαίτερα υψηλά επίπεδα.

Σύμφωνα με ρεπορτάζ της εφημερίδας Espresso ο Αντώνης Ρέμος έχει συμφωνήσει για ειδική εμφάνιση σε έναν από τους πιο πολυτελείς και πολυσυζητημένους προορισμούς του πλανήτη. Το ταξίδι και η συναυλία στο Ντουμπάι, δεν είναι απλώς ακόμη ένα live στο εξωτερικό, αλλά μια κίνηση που επιβεβαιώνει τον διεθνή χαρακτήρα του καλλιτέχνη.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Οι πληροφορίες λένε πως το Ντουμπάι τον υποδέχεται ως διεθνές brand, με υψηλές απαιτήσεις, VIP κοινό και προδιαγραφές που θυμίζουν περισσότερο παγκόσμιο event παρά απλή μουσική εμφάνιση. Δεν είναι τυχαίο ότι κάθε του παρουσία εκτός Ελλάδας συνοδεύεται από sold out βραδιές και έντονο ενδιαφέρον από media και επιχειρηματικούς κύκλους

Υπενθυμίζουμε ότι στην προηγούμενη εμφάνισή του στο Ντουμπάι, θέμα συζήτησης είχαν γίνει οι τιμές για ένα τραπέζι. Όπως είχε αποκαλύψει τότε ο δημοσιογράφος, Θάνος Βάγιος στην εκπομπή «Το Πρωινό» του ΑΝΤ1, το πιο φθηνό εισιτήριο για το μπαρ είχε… 380 ευρώ.

500 ευρώ χρειαζόταν κάποιος αν ήθελε να καθίσει στο τελευταίο τραπέζι πίσω, ενώ το super VIP τραπέζι για 15 με 20 άτομα «άγγιζε» τις 50.000 ευρώ!