Αντώνης Ρέμος: Με τη μητέρα του Παντελή Παντελίδη συµφωνήσαµε να αποκαταστήσουµε κάποιες παρεξηγήσεις

Λίγες ημέρες πριν τη μεγάλη του συναυλία στη Θεσσαλονίκη που θα γίνει στις 12 Σεπτεμβρίου για τα 30 χρόνια της καριέρας του ο Αντώνης Ρέμος έδωσε μια αφοπλιστική συνέντευξη και μίλησε για όλα.

Ο καταξιωμένος Έλληνας τραγουδιστής αναφέρθηκε στη Μαρινέλλα, τον Γιάννη Πάριο αλλά και τη συνάντησή του με τη μητέρα του Παντελή Παντελίδη, Αθηνά. Ο Αντώνης Ρέμος μίλησε ακόμα στο Secret των Παραπολιτικών και τους Θανάση Φουσκίδη και Εύη Σπανού για τα λάθη που έχει κάνει στη ζωή του.

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«∆ικαιωµατικά η Μαρινέλλα έχει τη µερίδα του λέοντος σε αυτή την πορεία, καθώς µέσα σε αυτά τα 30 χρόνια τα 18 τα έζησα µαζί της. Θα µας λείψει η φυσική της παρουσία, αλλά θα φροντίσω µε τεχνικούς τρόπους εκείνο το βράδυ να τη νιώσουµε όλοι δίπλα µας. Είµαι σίγουρος ότι θα είναι κοντά µας», είπε για τη Μαρινέλλα.

«Ηταν σοκαριστικό και άβολο στην αρχή, αλλά µετά αγκαλιαστήκαµε σφιχτά. Μας αγκάλιασε η κυρία Αθηνά και την αγκαλιάσαµε κι εµείς. Συµφωνήσαµε ότι θα βρεθούµε για να µιλήσουµε και να αποκαταστήσουµε κάποιες παρεξηγήσεις. Της έδωσα µια υπόσχεση: πολύ σύντοµα, µόλις περάσει αυτή η χρονιά, να είµαστε καλά και να διοργανώσουµε µια πολύ µεγάλη γιορτή για τον Παντελή», εκμυστηρεύτηκε για τη συνάντησή του με την Αθηνά Παντελίδου.

Επίσης, ο Αντώνης Ρέμος σχολίασε τα αρνητικά σχόλια που έγιναν το τελευταίο διάστημα για τον Γιάννη Πάριο, μετά από μία συναυλία του στην Κύπρο.

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«Στη ζωή σηµασία έχει ποιος λέει τι και όχι τι λέει ποιος. ∆υστυχώς τα τελευταία χρόνια βλέπουµε να επικρατεί το αντίθετο. Θα βγει ο κάθε ανώνυµος να πει στον ελληνικό λαό ποιος είναι ο Γιάννης Πάριος και αν πρέπει να σταµατήσει το τραγούδι; Είναι ντροπή και µόνο που µπαίνουµε στη διαδικασία να συζητάµε τέτοια πράγµατα», είπε χαρακτηριστικά.

Η καριέρα και τα λάθη

Ο Αντώνης Ρέμος μίλησε και το ξεκίνημα της καριέρας του, την οικογένειά του, ενώ ταυτόχρονα παραδέχτηκε ότι η εμπλοκή με το ποδόσφαιρο ήταν λάθος.

«Σίγουρα η πρώτη φορά που βγάζεις το κεφάλι από το νερό, από τη θάλασσα της ανωνυµίας και της αναζήτησης, για να ακούσει ο κόσµος ένα καινούργιο σου τραγούδι, είναι µια µοναδική στιγµή. Ήµουν στη Θεσσαλονίκη, µέσα στο αυτοκίνητό µου, όταν άκουσα για πρώτη φορά στο ραδιόφωνο το πρώτο µου τραγούδι, το “Εµείς”, το ντουέτο µε τη Μαντώ. Εκανα στην άκρη, άναψα ένα τσιγάρο -τότε κάπνιζα ακόµη-, έκλεισα τα µάτια για τρία λεπτά, άκουσα όλο το τραγούδι και απλά ονειρευόµουν».

«Στην αφετηρία µου δεν τολµούσα καν να διανοηθώ τις συνεργασίες που πραγµατοποιήθηκαν στην πορεία. ∆εν τολµούσα να φανταστώ ότι θα τραγουδήσω µε τη Μαρινέλλα, ότι θα συνεργαστώ µε τον Γιάννη Πάριο, τον Μίκη Θεοδωράκη, τον Γιάννη Σπανό και τον Μίµη Πλέσσα. Ολες αυτές τις στιγµές τις έχω συµπυκνώσει και τις κουβαλάω µαζί µου σε αυτήν τη µεγάλη γιορτή που ετοιµάζουµε στη Θεσσαλονίκη».

Παράλληλα, ο Αντώνης Ρέμος εξομολογήθηκε για την ενασχόλησή του με τον Ηρακλή: «Το µόνο µου λάθος ήταν η εµπλοκή µε το ποδόσφαιρο. Λατρεύω το ποδόσφαιρο, αλλά στο ελληνικό πρωτάθληµα δεν µπορείς να λειτουργείς µε την καρδιά. ∆υστυχώς, δεν σε σέβονται, πρέπει να σε φοβούνται. Για να µε φοβηθούν, έπρεπε να γίνω κάτι που δεν είµαι, γι’ αυτό αποφάσισα να φύγω».

«Η οικογένεια είναι η βάση και το ανάχωµα που αντέχει όλα τα κύµατα. Προσπαθώ να κρατάω έξω από το σπίτι τον Ρέµο. Είµαι ο άνθρωπος που θα βγάλει τα σκυλιά βόλτα, θα κάνει τα ψώνια, θα κοιµίσει την κόρη του και θα ζητήσει συγγνώµη, αν κάνει λάθος», δήλωσε ακόμα ο γνωστός τραγουδιστής για την προσωπική του ζωή.