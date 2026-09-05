Ο Νίκος Πολυδερόπουλος δημοσίευσε ένα τρυφερό βίντεο, όπου κάνει αγκαλιές και παιχνίδια με τον γιο του στο κρεβάτι

Ο Νίκος Πολυδερόπουλος βιώνει στιγμές πρωτόγνωρης ευτυχίας από τη στιγμή που ήρθε στον κόσμο ο μονάκριβος γιος του, καρπό τους έρωτά του με τη σύζυγό του, Βαλάσια Συμιακού.

Το Σάββατο (05.09.2026) ο γνωστός ηθοποιός δημοσίευσε στο Instagram ένα αξιαγάπητο βίντεο, στο οποίο φαίνεται να είναι ξαπλωμένος στο κρεβάτι του και να παίζει με τον μικρούλη που είναι πλέον 7 μηνών. Ο Νίκος Πολυδερόπουλος έγινε πατέρας την 1η Φεβρουαρίου 2026.

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Στη νέα του ανάρτηση στο Instagram, ο Νίκος Πολυδερόπουλος παίζει με την ψυχή του με τον μικρούλη και δείχνει πιο ευτυχισμένος από ποτέ. Το βίντεο ενθουσίασε τους διαδικτυακούς του φίλους που έσπευσαν να του χαρίσουν πολλά likes και όμορφα σχόλια για τις αγκαλιές με τον γιο του.

«Η αγκαλιά που τα αλλάζει όλα», έγραψε στη λεζάντα της ανάρτησής του ο Νίκος Πολυδερόπουλος.

«Η Βαλασία θα ήθελε να είναι κάπως αλλιώς τα πράγματα… Ήμουν έξω και με πήρε τηλέφωνο στο facetime. Τη βλέπω να κλαίει και λέω κάτι έγινε τώρα. Τη βάψαμε. Μου λέει ότι είναι έγκυος και διαλύθηκα. Είναι κάτι που το θέλαμε αλλά φυσικά αιφνιδιάστηκα.

Οι άντρες δεν το καταλαβαίνουμε. Θα το καταλάβω όταν φύγουμε από την κλινική και θα είμαστε τρεις στο αμάξι,», είχε εξομολογηθεί ο Νίκος Πολυδερόπουλος για τον τρόπο που έμαθε ότι η σύντροφός του ήταν έγκυος.