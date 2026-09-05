Τζιμ Κέρτις: Το άγνωστο παρελθόν του συντρόφου της Τζένιφερ Άνιστον – Ναρκωτικά, αλκοόλ, δύσκολες σχέσεις και μια σοβαρή περιπέτεια υγείας

Στην πραγματικότητα, προσπαθούσε να κρύψει μια άγνωστη τότε ασθένεια που είχε εμφανιστεί στα τέλη της εφηβείας του και του προκαλούσε χρόνιο πόνο, δυσκολία στο περπάτημα και αλλοιώσεις στη σπονδυλική στήλη.

«Έλεγα ψέματα σε όλους όσους γνώριζα από ντροπή», έγραψε χαρακτηριστικά.

Η περιπέτεια υγείας που άλλαξε τη ζωή του

Η περιπέτειά του ξεκίνησε το καλοκαίρι του 1995, όταν ο Κέρτις ήταν 19 ετών και φοιτούσε στο πανεπιστήμιο. Εκείνο το καλοκαίρι στο Cape Cod, όπως περιγράφει ο ίδιος, είχε επιδοθεί σε «ηρωική κατανάλωση αλκοόλ, ναρκωτικών και συναυλίες των Grateful Dead».

Ένα βράδυ κατανάλωσε μεγάλη ποσότητα «μαγικών» μανιταριών και στη συνέχεια πήρε το Toyota Camry του για να συναντήσει φίλους.

Αφού του κατασχέθηκε μια πλαστή ταυτότητα σε μπαρ, έφυγε από το σημείο και έπεσε με το αυτοκίνητό του πάνω στο κτίριο. Αργότερα την ίδια νύχτα συγκρούστηκε με ένα ακόμη σταθμευμένο όχημα και έφυγε χωρίς να αναφέρει το περιστατικό.

Την επόμενη ημέρα άρχισε να αισθάνεται μούδιασμα στο πόδι του, το οποίο σταδιακά εξαπλώθηκε. Τα επόμενα χρόνια αντιμετώπισε ημικρανίες, χρόνιο πόνο και σοβαρή δυσκολία στο περπάτημα, ενώ οι γιατροί δυσκολεύονταν να εντοπίσουν την αιτία των προβλημάτων του.

Ο ίδιος παραδέχεται ότι για ένα διάστημα προσπαθούσε να αντιμετωπίσει την κατάσταση μόνος του, καταφεύγοντας σε αλκοόλ και ναρκωτικές ουσίες, μέχρι που η οικογένειά του αποφάσισε να αναλάβει δράση.

Μάλιστα, σε μία από τις πιο δύσκολες στιγμές του, ενώ υποβαλλόταν σε ενδοφλέβια θεραπεία μέσω, μπλέχτηκε σε καβγά σε ένα μπαρ της Νέας Υόρκης, σύμφωνα με την DailyMail.

Η ασθένεια τον ανάγκασε να διακόψει προσωρινά τις σπουδές του στο University of New Hampshire. Αργότερα, όμως, ολοκλήρωσε τις σπουδές του στη διοίκηση επιχειρήσεων και ξεκίνησε να δουλεύει.

Στη συνέχεια ανέβηκε επαγγελματικά στον χώρο της ψηφιακής υγείας, εργαζόμενος μεταξύ άλλων στις WebMD και Remedy Health Media. Παρά την επαγγελματική του επιτυχία, ο ίδιος εξακολουθούσε να αισθάνεται ότι είχε αποτύχει.

Ο γάμος, ο γιος του και μια δύσκολη προσωπική ζωή

Η προσωπική ζωή του Κέρτις υπήρξε εξίσου πολυτάραχη. Πριν από την Άνιστον, είχε παντρευτεί τη Ρέιτσελ Ναπολιτάνο, την οποία γνώρισε το 1999, όταν εκείνη εργαζόταν σε μπαρ.

Της έκανε πρόταση γάμου σε παραλία και οι δυο τους παντρεύτηκαν το 2003, σε μια πολυτελή τελετή περίπου 200 καλεσμένων. Αργότερα απέκτησαν έναν γιο, τον Aiden, όμως το ζευγάρι χώρισε.

Ο ίδιος ο Κέρτις έχει μιλήσει δημόσια για τη δύσκολη σχέση που είχε κάποτε με τον γιο του.

«Θα ήθελα να είχα καλύτερη σχέση με τον γιο μου. Ζει με τη μητέρα του τον περισσότερο καιρό και είναι θυμωμένος μαζί μου», είχε γράψει.

Ο Aiden είναι πλέον 18 ετών και, σύμφωνα με το ίδιο δημοσίευμα, έχει ασχοληθεί με το αμερικανικό ποδόσφαιρο και το μπέιζμπολ, ενώ φέτος ξεκίνησε τις σπουδές του. Ο Κέρτις έχει δηλώσει έκτοτε ότι η σχέση τους έχει βελτιωθεί.

Η εμμονή με μια πρώην και η στροφή στην αυτοβελτίωση

Η είσοδος του Κέρτις στον κόσμο της ευεξίας και της αυτοβελτίωσης φαίνεται πως συνδέεται με τη συμμετοχή του στο Momentum, ένα πρόγραμμα προσωπικής ανάπτυξης στη Νέα Υόρκη. Εκεί, περίπου το 2015, παρακολούθησε ένα εξάμηνο πρόγραμμα και γνώρισε μια γυναίκα, την οποία στο βιβλίο του αναφέρει με το όνομα «Lucy Lou».

Ο ίδιος περιγράφει ότι είχε αναπτύξει εμμονή μαζί της και πως ακόμη και μήνες μετά τον χωρισμό τους παρακολουθούσε τη ζωή της μέσω διαδικτύου.

Μάλιστα, είχε αγοράσει δαχτυλίδι αρραβώνων, σχεδιάζοντας να της κάνει πρόταση γάμου.

Μετά το τέλος της σχέσης, παραδέχτηκε ότι παρακολουθούσε στο Facebook την πρώην σύντροφό του και τον νέο της σύντροφο.

Αναζητώντας έναν τρόπο να ξαναβρεί την ισορροπία του, στράφηκε ολοκληρωτικά στον χώρο της αυτοβελτίωσης. Ασχολήθηκε με τον διαλογισμό και την εναλλακτική ιατρική, ενώ πραγματοποίησε ακόμη και ένα είδος «πνευματικού ταξιδιού» στην Αριζόνα.