Τζιμ Κέρτις: Το άγνωστο παρελθόν του συντρόφου της Τζένιφερ Άνιστον – Ναρκωτικά, αλκοόλ, δύσκολες σχέσεις και μια σοβαρή περιπέτεια υγείας

Η χημεία και η τρυφερότητα ανάμεσά τους δεν κρύβονταν. Η Τζένιφερ Άνιστον και ο σύντροφός της, Τζιμ Κέρτις, μοιράστηκαν μπροστά σε ένα κοινό αγνώστων τους βαθύτερους φόβους τους, σε μια στιγμή που έμοιαζε βγαλμένη από χολιγουντιανή ταινία. Πάνω στη σκηνή, η 57χρονη σταρ από «Τα Φιλαράκια» γελούσε και κοιτούσε με θαυμασμό τον 50χρονο σύντροφό της, καθώς εμφανίστηκε μαζί του σε εκδήλωση στο Μανχάταν για την προώθηση του νέου του βιβλίου αυτοβοήθειας.
Η Τζένιφερ Άνιστον και ο υπνοθεραπευτής και coach Τζιμ Κέρτις μαζί στη σκηνή, έδειχναν απόλυτα ταιριαστοί, ανταλλάσσοντας χαμόγελα, πειράγματα και τρυφερές ματιές σε μια από τις σπάνιες δημόσιες εμφανίσεις όπου αφήνουν να φανεί τόσο καθαρά η σχέση τους.
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Ωστόσο, την ίδια στιγμή, άνθρωποι από το περιβάλλον της Άνιστον εκφράζουν επιφυλάξεις για τον νέο άνδρα που έχει μπει στη ζωή της. Πηγή που μίλησε ανώνυμα στο Page Six υποστήριξε ότι ορισμένοι φίλοι της φοβούνται πως ο Κέρτις μπορεί να είναι «καιροσκόπος» και ότι κάποιες φορές η συμπεριφορά του μοιάζει υπερβολικά επιτηδευμένη.
Μέχρι στιγμής, πάντως, αυτά είναι μόνο ανησυχίες.
Ένα παρελθόν γεμάτο ανατροπές
Πολύ πριν γίνει γνωστός ως ο νέος σύντροφος της Τζένιφερ Άνιστον, ο Τζιμ Κέρτις είχε περάσει από αρκετά δύσκολες περιόδους. Ο ίδιος έχει μιλήσει ανοιχτά για τη χρήση ναρκωτικών στα νεανικά του χρόνια, την υπερβολική κατανάλωση αλκοόλ, τις προβληματικές σχέσεις του, αλλά και μια περίοδο κατά την οποία αποξενώθηκε από τον γιο του.
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Στην εκδήλωση για το βιβλίο του, ο Κέρτις αναφέρθηκε και ο ίδιος στο δύσκολο παρελθόν του, παραδεχόμενος ότι η ζωή του δεν ήταν πάντα εύκολη.
«Δεν είμαι άγγελος. Έχω κάνει, για να το θέσω ήπια, αμφισβητήσιμες επιλογές στη ζωή μου», έχει δηλώσει χαρακτηριστικά.
Στο βιβλίο του The Stimulati Experience, που κυκλοφόρησε το 2017, περιγράφει με λεπτομέρειες την περίοδο κατά την οποία πειραματίστηκε με ναρκωτικά και είχε επεισόδια αλοολισμού.
Μάλιστα, έχει περιγράψει ένα τροχαίο που προκάλεσε αφού είχε καταναλώσει «μαγικά» μανιτάρια, αλλά και έναν καβγά σε μπαρ.
Για χρόνια, όπως παραδέχτηκε, έλεγε επίσης ψέματα σε ανθρώπους που γνώριζε, ακόμη και σε γυναίκες με τις οποίες έβγαινε ή σε πιθανούς εργοδότες, υποστηρίζοντας ότι οι κινητικές δυσκολίες που αντιμετώπιζε οφειλόταν σε ένα τροχαίο με μηχανή.