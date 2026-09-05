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Τζιμ Κέρτις: Το άγνωστο παρελθόν του συντρόφου της Τζένιφερ Άνιστον – Ναρκωτικά, αλκοόλ, δύσκολες σχέσεις και μια σοβαρή περιπέτεια υγείας

Τζιμ Κέρτις
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Η χημεία και η τρυφερότητα ανάμεσά τους δεν κρύβονταν. Η Τζένιφερ Άνιστον και ο σύντροφός της, Τζιμ Κέρτις, μοιράστηκαν μπροστά σε ένα κοινό αγνώστων τους βαθύτερους φόβους τους, σε μια στιγμή που έμοιαζε βγαλμένη από χολιγουντιανή ταινία. Πάνω στη σκηνή, η 57χρονη σταρ από «Τα Φιλαράκια» γελούσε και κοιτούσε με θαυμασμό τον 50χρονο σύντροφό της, καθώς εμφανίστηκε μαζί του σε εκδήλωση στο Μανχάταν για την προώθηση του νέου του βιβλίου αυτοβοήθειας.

Η Τζένιφερ Άνιστον και ο υπνοθεραπευτής και coach Τζιμ Κέρτις μαζί στη σκηνή, έδειχναν απόλυτα ταιριαστοί, ανταλλάσσοντας χαμόγελα, πειράγματα και τρυφερές ματιές σε μια από τις σπάνιες δημόσιες εμφανίσεις όπου αφήνουν να φανεί τόσο καθαρά η σχέση τους.

Ωστόσο, την ίδια στιγμή, άνθρωποι από το περιβάλλον της Άνιστον εκφράζουν επιφυλάξεις για τον νέο άνδρα που έχει μπει στη ζωή της. Πηγή που μίλησε ανώνυμα στο Page Six υποστήριξε ότι ορισμένοι φίλοι της φοβούνται πως ο Κέρτις μπορεί να είναι «καιροσκόπος» και ότι κάποιες φορές η συμπεριφορά του μοιάζει υπερβολικά επιτηδευμένη.

Μέχρι στιγμής, πάντως, αυτά είναι μόνο ανησυχίες.

Ένα παρελθόν γεμάτο ανατροπές

Πολύ πριν γίνει γνωστός ως ο νέος σύντροφος της Τζένιφερ Άνιστον, ο Τζιμ Κέρτις είχε περάσει από αρκετά δύσκολες περιόδους. Ο ίδιος έχει μιλήσει ανοιχτά για τη χρήση ναρκωτικών στα νεανικά του χρόνια, την υπερβολική κατανάλωση αλκοόλ, τις προβληματικές σχέσεις του, αλλά και μια περίοδο κατά την οποία αποξενώθηκε από τον γιο του.

Στην εκδήλωση για το βιβλίο του, ο Κέρτις αναφέρθηκε και ο ίδιος στο δύσκολο παρελθόν του, παραδεχόμενος ότι η ζωή του δεν ήταν πάντα εύκολη.

«Δεν είμαι άγγελος. Έχω κάνει, για να το θέσω ήπια, αμφισβητήσιμες επιλογές στη ζωή μου», έχει δηλώσει χαρακτηριστικά.

Στο βιβλίο του The Stimulati Experience, που κυκλοφόρησε το 2017, περιγράφει με λεπτομέρειες την περίοδο κατά την οποία πειραματίστηκε με ναρκωτικά και είχε επεισόδια αλοολισμού.

Μάλιστα, έχει περιγράψει ένα τροχαίο που προκάλεσε αφού είχε καταναλώσει «μαγικά» μανιτάρια, αλλά και έναν καβγά σε μπαρ.

Για χρόνια, όπως παραδέχτηκε, έλεγε επίσης ψέματα σε ανθρώπους που γνώριζε, ακόμη και σε γυναίκες με τις οποίες έβγαινε ή σε πιθανούς εργοδότες, υποστηρίζοντας ότι οι κινητικές δυσκολίες που αντιμετώπιζε οφειλόταν σε ένα τροχαίο με μηχανή.

Ο Τζιμ Κέρτις κουτσαίνει μετά από ατύχημα
Ο Τζιμ Κέρτις κουτσαίνει μετά από ατύχημα / Photo by James Devaney / GC Images

Στην πραγματικότητα, προσπαθούσε να κρύψει μια άγνωστη τότε ασθένεια που είχε εμφανιστεί στα τέλη της εφηβείας του και του προκαλούσε χρόνιο πόνο, δυσκολία στο περπάτημα και αλλοιώσεις στη σπονδυλική στήλη.

«Έλεγα ψέματα σε όλους όσους γνώριζα από ντροπή», έγραψε χαρακτηριστικά.

Η περιπέτεια υγείας που άλλαξε τη ζωή του

Η περιπέτειά του ξεκίνησε το καλοκαίρι του 1995, όταν ο Κέρτις ήταν 19 ετών και φοιτούσε στο πανεπιστήμιο. Εκείνο το καλοκαίρι στο Cape Cod, όπως περιγράφει ο ίδιος, είχε επιδοθεί σε «ηρωική κατανάλωση αλκοόλ, ναρκωτικών και συναυλίες των Grateful Dead».

Ένα βράδυ κατανάλωσε μεγάλη ποσότητα «μαγικών» μανιταριών και στη συνέχεια πήρε το Toyota Camry του για να συναντήσει φίλους.

Αφού του κατασχέθηκε μια πλαστή ταυτότητα σε μπαρ, έφυγε από το σημείο και έπεσε με το αυτοκίνητό του πάνω στο κτίριο. Αργότερα την ίδια νύχτα συγκρούστηκε με ένα ακόμη σταθμευμένο όχημα και έφυγε χωρίς να αναφέρει το περιστατικό.

Την επόμενη ημέρα άρχισε να αισθάνεται μούδιασμα στο πόδι του, το οποίο σταδιακά εξαπλώθηκε. Τα επόμενα χρόνια αντιμετώπισε ημικρανίες, χρόνιο πόνο και σοβαρή δυσκολία στο περπάτημα, ενώ οι γιατροί δυσκολεύονταν να εντοπίσουν την αιτία των προβλημάτων του.

Ο ίδιος παραδέχεται ότι για ένα διάστημα προσπαθούσε να αντιμετωπίσει την κατάσταση μόνος του, καταφεύγοντας σε αλκοόλ και ναρκωτικές ουσίες, μέχρι που η οικογένειά του αποφάσισε να αναλάβει δράση.

Μάλιστα, σε μία από τις πιο δύσκολες στιγμές του, ενώ υποβαλλόταν σε ενδοφλέβια θεραπεία μέσω, μπλέχτηκε σε καβγά σε ένα μπαρ της Νέας Υόρκης, σύμφωνα με την DailyMail.

Η ασθένεια τον ανάγκασε να διακόψει προσωρινά τις σπουδές του στο University of New Hampshire. Αργότερα, όμως, ολοκλήρωσε τις σπουδές του στη διοίκηση επιχειρήσεων και ξεκίνησε να δουλεύει.

Στη συνέχεια ανέβηκε επαγγελματικά στον χώρο της ψηφιακής υγείας, εργαζόμενος μεταξύ άλλων στις WebMD και Remedy Health Media. Παρά την επαγγελματική του επιτυχία, ο ίδιος εξακολουθούσε να αισθάνεται ότι είχε αποτύχει.

Ο γάμος, ο γιος του και μια δύσκολη προσωπική ζωή

Η προσωπική ζωή του Κέρτις υπήρξε εξίσου πολυτάραχη. Πριν από την Άνιστον, είχε παντρευτεί τη Ρέιτσελ Ναπολιτάνο, την οποία γνώρισε το 1999, όταν εκείνη εργαζόταν σε μπαρ.

Της έκανε πρόταση γάμου σε παραλία και οι δυο τους παντρεύτηκαν το 2003, σε μια πολυτελή τελετή περίπου 200 καλεσμένων. Αργότερα απέκτησαν έναν γιο, τον Aiden, όμως το ζευγάρι χώρισε.

Ο ίδιος ο Κέρτις έχει μιλήσει δημόσια για τη δύσκολη σχέση που είχε κάποτε με τον γιο του.

«Θα ήθελα να είχα καλύτερη σχέση με τον γιο μου. Ζει με τη μητέρα του τον περισσότερο καιρό και είναι θυμωμένος μαζί μου», είχε γράψει.

Ο Aiden είναι πλέον 18 ετών και, σύμφωνα με το ίδιο δημοσίευμα, έχει ασχοληθεί με το αμερικανικό ποδόσφαιρο και το μπέιζμπολ, ενώ φέτος ξεκίνησε τις σπουδές του. Ο Κέρτις έχει δηλώσει έκτοτε ότι η σχέση τους έχει βελτιωθεί.

Η εμμονή με μια πρώην και η στροφή στην αυτοβελτίωση

Η είσοδος του Κέρτις στον κόσμο της ευεξίας και της αυτοβελτίωσης φαίνεται πως συνδέεται με τη συμμετοχή του στο Momentum, ένα πρόγραμμα προσωπικής ανάπτυξης στη Νέα Υόρκη. Εκεί, περίπου το 2015, παρακολούθησε ένα εξάμηνο πρόγραμμα και γνώρισε μια γυναίκα, την οποία στο βιβλίο του αναφέρει με το όνομα «Lucy Lou».

Ο ίδιος περιγράφει ότι είχε αναπτύξει εμμονή μαζί της και πως ακόμη και μήνες μετά τον χωρισμό τους παρακολουθούσε τη ζωή της μέσω διαδικτύου.

Μάλιστα, είχε αγοράσει δαχτυλίδι αρραβώνων, σχεδιάζοντας να της κάνει πρόταση γάμου.

Μετά το τέλος της σχέσης, παραδέχτηκε ότι παρακολουθούσε στο Facebook την πρώην σύντροφό του και τον νέο της σύντροφο.

Αναζητώντας έναν τρόπο να ξαναβρεί την ισορροπία του, στράφηκε ολοκληρωτικά στον χώρο της αυτοβελτίωσης. Ασχολήθηκε με τον διαλογισμό και την εναλλακτική ιατρική, ενώ πραγματοποίησε ακόμη και ένα είδος «πνευματικού ταξιδιού» στην Αριζόνα.

Τζένιφερ Άνιστον και Τζιμ Κέρτις
Τζένιφερ Άνιστον και Τζιμ Κέρτις / Photo by Michael Kovac / Getty Images for ELLE

Επισκέφθηκε επίσης τον αμφιλεγόμενο Βραζιλιάνο «θεραπευτή» John of God, αρκετά χρόνια πριν εκείνος καταδικαστεί για σεξουαλικά εγκλήματα.

Σταδιακά, ο Κέρτις ασχολήθηκε και με την ύπνωση. Έγινε health coach και στη συνέχεια δημιούργησε τη δική του προσέγγιση, την οποία αποκαλεί «hypno-coaching».

Όταν μπήκε στη ζωή του η Τζένιφερ Άνιστον

Όλο αυτό το πολυτάραχο παρελθόν δεν φαίνεται να στάθηκε εμπόδιο στη σχέση του με την Τζένιφερ Άνιστον.

Οι δυο τους γνωρίστηκαν μέσω κοινών φίλων στις αρχές του 2025. Η Άνιστον φέρεται να τον ακολουθούσε ήδη στο Instagram για περίπου δύο χρόνια και είχε διαβάσει το βιβλίο του. Δεν ήταν πελάτισσά του, αν και μία φίλη της φέρεται να είχε συνεργαστεί μαζί του.

Τον περασμένο Νοέμβριο έκαναν ουσιαστικά τη σχέση τους επίσημη στο Instagram, δημοσιεύοντας μια ασπρόμαυρη φωτογραφία στην οποία εμφανίζονται αγκαλιασμένοι.

Τζένιφερ Άνιστον και Τζιμ Κέρτις
Τζένιφερ Άνιστον και Τζιμ Κέρτις

Έκτοτε, η ηθοποιός έχει μιλήσει επανειλημμένα με θερμά λόγια για εκείνον.

«Είναι πολύ ξεχωριστός, πολύ φυσιολογικός και πολύ καλός άνθρωπος. Θέλει να βοηθά τους ανθρώπους να θεραπεύονται και να ξεπερνούν τα τραύματα και τα αδιέξοδά τους, ώστε να βρίσκουν ξανά την καθαρότητα», είχε πει η Άνιστον.

«Είναι πραγματικά εξαιρετικός και βοηθά πάρα πολλούς ανθρώπους».

«Μαζί του μπορώ να αναπνεύσω»

Άνθρωποι από το περιβάλλον της έχουν υποστηρίξει ότι ένας από τους λόγους για τους οποίους η Άνιστον νιώθει τόσο άνετα μαζί του είναι ότι δεν υπάρχει μεταξύ τους ανταγωνισμός.

Σε αντίθεση με ορισμένους από τους διάσημους πρώην συντρόφους της, όπως ο Μπραντ Πιτ, ο Βινς Βον, ο Τζον Μάγιερ και ο Τζάστιν Θερού, ο Κέρτις δεν φαίνεται να ενδιαφέρεται για τη δημοσιότητα ή να προσπαθεί να αξιοποιήσει τις γνωριμίες της.

«Δεν μιλά ποτέ για την καριέρα του ούτε προσπαθεί να δικτυωθεί μέσω των γνωριμιών της. Δεν τον ενδιαφέρει να γίνει ηθοποιός ή διάσημος», ανέφερε πηγή.

Και πρόσθεσε για το πώς αισθάνεται η Άνιστον στο πλευρό του: «Έχει πει ότι μαζί του μπορεί να εκπνεύσει, να χαλαρώσει και να αναπνεύσει, γιατί δεν υπάρχει πίεση».

Η ίδια η Άνιστον, πάντως, έδειξε πόσο άνετα νιώθει μαζί του και στην πρόσφατη εκδήλωση. Μάλιστα, μιλώντας για τον φόβο της να μιλά δημόσια, αποκάλυψε ότι ο Κέρτις τη βοήθησε να ξεπεράσει έναν «πολύ, πολύ βαθύ φόβο» και την ενθάρρυνε να ανέβει στη σκηνή.

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