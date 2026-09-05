Lifestyle

Η Τζένη Θεωνά και ο Δήμος Αναστασιάδης βάφτισαν τους γιους τους με νονό τον Αντίνοο Αλμπάνη – «Από σήμερα είμαστε οικογένεια»

Δείτε φωτογραφίες και βίντεο που ανέβασε ο γνωστός ηθοποιός και νονός στα social media
Τζένη Θεωνά / Δήμος Αναστασιάδης
Φωτογραφία αρχείου NDP
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Μία από τις πιο ευτυχισμένες ημέρες της ζωής τους, πέρασαν το Σάββατο (04.09.2026) η Τζένη Θεωνά με τον Δήμο Αναστασιάδη. Το ευτυχισμένο ζευγάρι βάφτισε τους γιους τους, με το λάδι να βάζει ο φίλος τους, Αντίνοος Αλμπάνης.

Αρίων και Απόλλων τα ονόματα που έδωσαν στα δύο νεοφώτιστα. Ο Αντίνοος Αλμπάνης ανέβασε βίντεο και φωτογραφίες από το μυστήριο και το γλέντι, γράφοντας σε ένα από τα πλάνα πως πλέον έχει γίνει οικογένεια με τα δύο παιδιά και τους γονείς τους, Τζένη Θεωνά και Δήμο Αναστασιάδη.

Η ιστορία της Τζένης Θεωνά και του Δήμου Αναστασιάδη ξεκίνησε το 2014, όταν οι επαγγελματικοί τους δρόμοι συναντήθηκαν. Εκείνη συμμετείχε σε θεατρική παραγωγή και εκείνος είχε αναλάβει την ενορχήστρωση.

Το ζευγάρι γνωρίστηκε το 2014 λόγω συνεργασίας τους στο θέατρο.

tzeni theona dimos anastasiadis
tzeni theona dimos anastasiadis
tzeni theona dimos anastasiadis

Ο έρωτάς τους ήταν κεραυνοβόλος και το 2019 έφεραν στον κόσμο τον πρώτο τους γιο. Τον Αρίωνα.

Το όνομά του προέκυψε από τα ονόματα των δύο παππούδων του, Άρη και Ιωάννη.

Η οικογένεια απέκτησε και δεύτερο παιδί τον Οκτώβριο του 2025, όταν η Τζένη Θεωνά έφερε στον κόσμο τον Απόλλωνα.

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