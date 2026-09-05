Nίνα Φλορ: Η πανίσχυρη καταγωγή, η συναρπαστική ζωή, ο έρωτας με τον Φίλιππο Ντε Γκρες και η μητρότητα

Η Νίνα Φλορ και ο Φίλιππος Ντε Γκρες είναι ένα από τα πιο ταιριαστά και αγαπημένα ζευγάρια, που η ευτυχία τους έχει ολοκληρωθεί από τη στιγμή που ήρθε στον κόσμο ο μονάκριβος γιος τους.

Η Νίνα Φλορ και ο Φιλίππος Ντε Γκρες τον Ιούλιο του 2026 κράτησαν στην αγκαλιά τους τον πρώτο καρπό του έρωτά τους, τον μικρό Κίμωνα Θωμά Κωνσταντίνο, ο οποίος ήρθε στη ζωή μέσω παρένθετης μητέρας. Η γυναίκα που έχει καταφέρει να κλέψει για πάντα την καρδιά του μικρότερου γιου του τέως βασιλιά Κωνσταντίνου κατάγεται από μία πανίσχυρη οικογένεια της Ελβετίας και η ζωή της είναι άκρως ενδιαφέρουσα και συναρπαστική.

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Η πανίσχυρη καταγωγή και η συναρπαστική ζωή

Η Νίνα Ναστάζια Φλορ γεννήθηκε στις 22 Ιανουαρίου 1987 στο Σεν Μόριτζ της Ελβετίας και είναι η μοναχοκόρη του δισεκατομμυριούχου ιδρυτή και προέδρου της VistaJet, Τόμας Φλορ. Η εταιρεία του πατέρα της, ο οποίος είναι και οδηγός αγωνιστικών αυτοκινήτων, είναι ο ιδιοκτήτης της μεγαλύτερης εταιρείας ιδιωτικών αεροσκαφών στον κόσμο.

Η μητέρα της Νίνα Φλορ, Καταρίνα Κονέτσνι ασχολείται με τον χώρο της μόδας. Μάλιστα, ήταν καλλιτεχνική διευθύντρια του οίκου Fabergé και ιδρυτική διευθύντρια έκδοσης της Vogue στη Ρωσία και την Ελλάδα. Αν και οι γονείς της Νίνα Φλορ χώρισαν όταν εκείνη ήταν σε μικρή ηλικία, εκείνη μεγάλωσε με μεγάλη προσοχή και χωρίς να της λείψει τίποτα.

Το 2001, η Νίνα Φλορ μετακόμισε με τη μητέρα της στο Λονδίνο και σπούδασε τόσο στη Βρετανία όσο και στις Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής. Το 2016 μπήκε στην εταιρεία του πατέρα της ως creative director και ενίσχυσε την εικόνα της VistaJet. Κατά τη διάρκεια της καριέρας της συνεργάστηκε με τη Moncler για τις στολές του πληρώματος καμπίνας, ενώ συνεργάστηκε και με τον Nobu Matsuhisa για τα μενού των πτήσεων.

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Η Νίνα Φλορ διαθέτει εκλεκτό γούστο και υψηλά στάνταρ αισθητικής. Μάλιστα, το διεθνές περιοδικό Architectural Digest παρουσίασε την κατοικία της στο Λονδίνο, η οποία είχε σχεδιαστεί από τον Veere Grenney, που είναι είναι ένας από τους πιο σημαντικούς και καταξιωμένους διεθνείς σχεδιαστές εσωτερικών χώρων. Οι χώροι του σπιτιού της έχουν επιρροές τόσο από την Αφρική όσο και από τη Βρετανία.

Μερικά χρόνια αργότερα, η Νίνα Φλορ στο νησί Benguerra, στο αρχιπέλαγος Bazaruto της Μοζαμβίκης, δημιούργησε το Kisawa Sanctuary, ένα πολυτελές και βιώσιμο θέρετρο – καταφύγιο στη Μοζαμβίκη.

«Kisawa σημαίνει άρρηκτος και αυτό ορίζει τη δέσμευσή μας: να χτίσουμε έναν δεσμό μεταξύ ανθρώπων και τόπου, ζωής και γης.

Η αποστολή μας είναι να συνδυάσουμε την άγρια ​​φύση με την ευεξία, με προσοχή και άνεση. Η φιλοξενία μας είναι γενναιόδωρη και εξατομικευμένη, με βασικό στοιχείο την αίσθηση φροντίδας. Σε όλα όσα κάνουμε, θέλουμε να υποστηρίξουμε και να δώσουμε τη δυνατότητα στους επισκέπτες μας να κάνουν ό,τι επιθυμούν, όποτε το επιθυμούν.

Το Kisawa είναι ένα καταφύγιο 300 εκταρίων με δάσος, παραλία και αμμόλοφους, που βρίσκεται στο νότιο άκρο του νησιού Benguerra.

Το νησί Benguerra βρίσκεται 14 χιλιόμετρα ανοιχτά της Μοζαμβίκης, στην ανατολική ακτή της Αφρικής. Μέρος του Αρχιπελάγους Μπαζαρούτο, το γειτονικό Εθνικό Θαλάσσιο Πάρκο φιλοξενεί μερικά από τα πλουσιότερα και λιγότερο εξερευνημένα υποτροπικά οικοσυστήματα στον Ινδικό Ωκεανό.

Ο σχεδιασμός ηγήθηκε της ιστορίας του Kisawa

Το Kisawa αποτελεί έναν συνδυασμό καινοτομίας και παράδοσης. Πιστεύουμε στον συμπεριληπτικό σχεδιασμό και έχουμε συνεργαστεί με έμπειρους τεχνίτες από το νησί Benguerra, καθώς και με κατοχυρωμένη με δίπλωμα ευρεσιτεχνίας τεχνολογία τρισδιάστατης εκτύπωσης. Οι αποφάσεις που λαμβάνονται είναι προσεκτικές για την προστασία του περιβάλλοντος και έχουμε διασφαλίσει ένα ελαφρύ αποτύπωμα στο φυσικό τοπίο, όπου είναι δυνατόν. Το όραμά μας είναι να αναμειγνύουμε αντί να διακόπτουμε», αναφέρεται στην επίσημη σελίδα του καταφυγίου.

Παράλληλα, δίπλα στο Kisawa Sanctuary δημιουργήθηκε το Bazaruto Center for Scientific Studies, ένας μη κερδοσκοπικός οργανισμός αφιερωμένος στη θαλάσσια έρευνα και στην προστασία των οικοσυστημάτων της περιοχής.

Ο έρωτας με τον Φίλιππο Ντε Γκρες

Η Νίνα Φλορ το 2018 γνώρισε και ερωτεύτηκε τον μικρότερο γιο του τέως βασιλιά Κωνσταντίνου και της Άννας Μαρίας, τον Φίλιππο Ντε Γκρες. Το ζευγάρι από την πρώτη στιγμή που ήταν μαζί κράτησε χαμηλούς τόνους γύρω από τον έρωτά του. Οι δυο τους μετά από δύο χρόνια σχέσης αποφάσισαν να αρραβωνιαστούν. Ο αρραβώνας τους έγινε στην Ιθάκη το καλοκαίρι του 2020.

Λόγω της πανδημίας του κορονοϊού παντρεύτηκαν λίγους μήνες αργότερα με πολιτικό γάμο, ο οποίος έγινε τον Δεκέμβριο του 2020 στο Σεν Μόριτζ, με μοναδικούς μάρτυρες τους πατέρες τους, Τόμας Φλορ και τέως βασιλιά Κωνσταντίνο.

Τον Μάιο του 2021 το ζευγάρι διοργάνωσε ένα λαμπερό πάρτι στην Αγγλία, στο Stibbington House για να γιορτάσει τον γάμο του, ενώ τον Οκτώβριο του 2021 η Νίνα Φλορ και ο Φίλιππος Ντε Γκρες παντρεύτηκαν στην Αθήνα.