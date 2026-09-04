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Ιωάννα Τούνη: Το κολάζ με τις φωτογραφίες που δημοσίευσε με τον Δημήτρη Σπυριδωνίδη από το ταξίδι τους στο Παρίσι

Το ζευγάρι είναι full in love
ωάννα Τούνη και Δημήτρης Σπυριδωνίδης
Η Ιωάννα Τούνη και ο Δημήτρης Σπυριδωνίδης
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Στη γαλλική πρωτεύουσα βρίσκεται τα τελευταία εικοσιτετράωρα η Ιωάννα Τούνη και περνάει όμορφες ρομαντικές στιγμές στο πλευρό του συντρόφου της, Δημήτρη Σπυριδωνίδη.

Η γνωστή influencer, που πριν αναχωρήσει από τη Θεσσαλονίκη αποχωρίστηκε τον γιο της Πάρη, ο οποίος για 10 μέρες θα βρίσκεται με τον Δημήτρη Αλεξάνδρου στην Αθήνα, ταξίδεψε στο Παρίσι με τον αγαπημένο της την Τετάρτη (02.09.2026) και ανέβασε την Παρασκευή στο Instagram κάποιες κοινές τους πόζες.

Η Ιωάννα Τούνη δημοσίευσε ένα κολάζ με τις τρεις φωτογραφίες τους στις οποίες βρίσκονται σε εσωτερικό χώρο, όμως παρόλα αυτά φορούν γυαλιά ηλίου και παίζουν με τον φακό.

Σε μία από αυτές η επιχειρηματίας κάνει τη χαρακτηριστική πόζα duck face, ενώ ο αγαπημένος της δείχνει ιδιαίτερα χαρούμενος που βρίσκεται στο πλάι του.

Ιωάννα Τούνη
Η ανάρτηση της Ιωάννας Τούνη

Το συγκεκριμένο ταξίδι φαίνεται να συνδυάζει και επαγγελματικούς σκοπούς, καθώς σύμφωνα με όσα είχε πει σε παλαιότερο story της η Ιωάννα Τούνη σχεδιάζει κάτι επιχειρηματικό στο Παρίσι.

Εν τω μεταξύ, η Ιωάννα Τούνη σε βίντεο που δημοσιοποίησε το βράδυ της Τρίτης, έδειξε μια από τις νέες αγορές της. Επρόκειτο για επώνυμα σκουλαρίκια, που κοστίζουν στην Ευρώπη 750 ευρώ. Η influencer τα είχε τοποθετήσει σε τσάντα «Saint Laurent» και τα έδειξε μπροστά στην κάμερα.

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