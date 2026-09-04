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Η Κλέλια Ανδριολάτου «αποχαιρετά» το καλοκαίρι με μία topless πόζα στην παραλία

Η φωτογραφία της ενθουσίασε τους διαδικτυακούς της φίλους
Κλέλια Ανδριολάτου
H Κλέλια Ανδριολάτου / NDPPHOTO / ΕΛΛΗ ΠΟΥΠΟΥΛΙΔΟΥ
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Η Κλέλια Ανδριολάτου παρόλο που ο Αύγουστος είναι πλέον παρελθόν αποφάσισε να μοιραστεί ακόμα μία φωτογραφία με summer διάθεση. Ίσως με τον τρόπο αυτό η όμορφη ηθοποιός να θέλησε να «αποχαιρετίσει» το καλοκαίρι της.

Η γνωστή καλλιτέχνιδα την Παρασκευή (04.09.2026) ανέβασε μία topless φωτογραφία από μία ειδυλλιακή παραλία. Σε αυτήν, η Κλέλια Ανδριολάτου είναι γυρισμένη πλάτη στον φακό και αγναντεύει το απέραντο γαλάζιο της θάλασσας.

Στην πόζα που μοιράστηκε στο Instagram και ενθουσίασε τους διαδικτυακούς της φίλους, η Κλέλια Ανδδριολάτου κάθεται σε μια πετσέτα, που είναι τοποθετημένη στην άμμο και φοράει ένα μαύρο μονοκίνι.

«Sankalpa», έγραψε στη λεζάντα της ανάρτησής της η Κλέλια Ανδριολάτου.

Σημειώνεται ότι η Κλέλια Ανδριολάτου πρωταγωνιστεί στη σειρά «Maestro» του Χριστόφορου Παπακαλιάτη.

Τα γυρίσματα της 4ης σεζόν του «Maestro» ξεκίνησαν το φθινόπωρο του 2025 και πραγματοποιήθηκα τόσο στην Αθήνα όσο και στους Παξούς, ενώ τα Χριστούγεννα γυρίστηκαν και κάποιες σκηνές στη Βουδαπέστη. Σημειώνεται ότι στα νέα επεισόδια θα δούμε κι άλλα πρόσωπα, τα οποία θα υποδυθούν οι ηθοποιοί Γιώργος Χρυσοστόμου και Ανθή Ευστρατιάδου.

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