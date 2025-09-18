Αντώνης Σρόιτερ για αρνητικά σχόλια: «Συμφωνώ μαζί τους, όποιος είναι τόσο ηλίθιος που δεν καταλαβαίνει την ειρωνεία, θα γράψει “το παραδέχτηκε”»

Ο Αντώνης Σρόιτερ έδωσε μία σπάνια τηλεοπτική συνέντευξη με αφορμή το ξεκίνημα της νέας σεζόν και μίλησε για όλα στην Σταματίνα Τσιμτσιλή.

Ο γνωστός δημοσιογράφος του ALPHA μεταξύ άλλων αποκάλυψε το πρωί της Πέμπτης (18.09.2025) στην εκπομπή «Happy Day» τον τρόπο με τον οποίον διαχειρίζεται τα αρνητικά σχόλια στα social media, ενώ παράλληλα μίλησε και για τον ρόλο του μέσα στο σπίτι του.

«Ακούω χρόνια ότι βάφω τα μαλλιά μου! Δεν υπάρχει σχόλιο που θα με κάνει να εκνευριστώ, ίσα ίσα σε κάποια θα συμφωνήσω κιόλας», είπε για τα σχόλια που του κάνουν.

«Στα πολύ υβριστικά ή με πολύ κατηγορώ από πίσω απλά θα συμφωνήσω», δήλωσε ακόμα για τα κακόβουλα που γράφουν κατά καιρούς στα social media για εκείνον.

«Όποιος είναι τόσο ηλίθιος που δεν καταλαβαίνει την ειρωνεία από πίσω θα γράψει από κάτω “το παραδέχτηκε”», πρόσθεσε ο Αντώνης Σρόιτερ με τον αφοπλιστικό του τρόπο.

Στη συνέχεια, αναφέρθηκε η ηλικία του παρουσιαστή ειδήσεων που έγινε 51 ετών.

«Τον χειμώνα που έχω περισσότερες δουλειές, δεν έχω πολύ ελεύθερο χρόνο. Αλλά όταν έχω μου αρέσει να πηγαίνω για μπάσκετ, μου αρέσει να πίνω ένα ποτό με φίλους, να πηγαίνω για ψάρεμα, να πάω μια εκδρομή σε ένα βουνό. Κάποια στιγμές νιώθεις και τύψεις. Μπορεί να σκέφτομαι ότι είμαι για μπάσκετ, ενώ εκείνη την ώρα θα μπορούσα να βλέπω τα παιδιά μου», είπε για τα όσα κάνει και διατηρεί το φόρμα του.

Επίσης ο Αντώνης Σρόιτερ αποκάλυψε αν και πόσο τον επηρεάζουν τα νούμερα τηλεθέασης, υπογραμμίζοντας: «Αν για μια περίοδο το δελτίο δεν πηγαίνει πολύ καλά δεν θα αγχωθώ, αλλά δε θα πανηγυρίσω και από τη χαρά μου. Αν κάθε μέρα ξεκίναγε η ζωή μου με το τι έδειξαν τα νούμερα, θα είχα πάει στο τρελοκομείο».

Αμέσως μετά στην ερώτηση της Σταματίνας Τσιμτσιλή αν θα έκανε ψυχαγωγία, εκείνος με χιούμορ της πρότεινε να κάνουν μαζί μία εκπομπή.

«Στο σπίτι εγώ είμαι ο βοηθός. Μου λένε τι δουλειές πρέπει να κάνω, τι έχει χαλάσει, ποια βρύση πρέπει να φτιάξω, να κάνω τον “διαιτητή” στους τσακωμούς των παιδιών μου με τη μαμά τους. Είμαι σαν βοηθός», απάντησε στην ερώτηση για τον ρόλο που κρατάει στο σπίτι του.

«Είμαι ο αυστηρά cool. Θα πω κάτι με ήρεμο τρόπο και θα γίνει», πρόσθεσε για τον τρόπο διαπαιδαγώγησης των παιδιών του.

«Δεν μπορώ να πω ελεύθερα τι σκέφτεται ένας άντρας που γνωρίζει μία γυναίκα. Στην Ιωάννα είναι πολλά αυτά που μου αρέσουν. Πολλά με εκνευρίζουν, όπως πολλά εκνευρίζουν και σε εκείνη σε εμένα. Πάντα στο τέλος τα βρίσκουμε. Είμαστε τελείως διαφορετικοί χαρακτήρες, αλλά από εκεί και πέρα νομίζω ότι αυτό είναι και το ωραίο σε μια σχέση», εξομολογήθηκε στο τέλος για τον γάμο του με την Ιωάννα Μπούκη.