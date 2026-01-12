Αντώνης Σρόιτερ – Ιωάννα Μπούκη: Εικόνες από το ταξίδι που έκαναν στη Ζυρίχη με τις δυο κόρες τους

Αντώνης Σρόιτερ και Ιωάννα Μπούκη έκαναν οικογενειακό ταξίδι στη Ζυρίχη της Ελβετίας, για να υποδεχτούν το 2026, μαζί με τα παιδιά τους. Το ζευγάρι έδειχνε να απολαμβάνει τις ομορφιές της πόλης, με την σύζυγο του παρουσιαστή, να μοιράζεται ορισμένα χαρακτηριστικά στιγμιότυπα, από τα όσα είδαν και έκαναν.

Αντώνης Σρόιτερ και Ιωάννα Μπούκη, είχαν μαζί τις δύο κόρες τους, Νάντια και Παυλίνα, οι οποίες έδειχναν να το απολαμβάνουν. Το ζευγάρι έδωσε μια γεύση από τα εντυπωσιακά πυροτεχνήματα που στόλισαν τη Ζυρίχη, για την υποδοχή του νέου έτους, τα μέρη που περπάτησαν, αλλά και τα εστιατόρια που δείπνησαν.

Το απόγευμα της Κυριακής 11 Ιανουαρίου, η σύζυγος του δημοσιογράφου, ανήρτησε στον προσωπικό της λογαριασμό στο Instagram φωτογραφίες και βίντεο από το πρωτοχρονιάτικο ταξίδι τους, αναπολώντας τις στιγμές που έζησαν.

Η Ιωάννα Μπούκη μοιράστηκε στον προσωπικό της λογαριασμό στο Instagram φωτογραφίες, δημιουργώντας ένα όμορφο φωτογραφικό άλμπουμ με φόντο τα γραφικά σοκάκια της ελβετικής πόλης, τα στολισμένα τοπία και τις χειμωνιάτικες εικόνες που θύμιζαν καρτ ποστάλ. Το ταξίδι στη Ζυρίχη αποτέλεσε, όπως φαίνεται, την ιδανική ευκαιρία για ποιοτικό χρόνο όλοι μαζί, γεμάτο βόλτες, γιορτινή διάθεση και όμορφες αναμνήσεις.

Ο Αντώνης Σρόιτερ είχε μιλήσει προ μηνών στον Γρηγόρη Αρναούτογλου για τη σύζυγο και τα παιδιά του, λέγοντας πως η στήριξη που λαμβάνει, του δίνει δύναμη να συνεχίσει.