Αντώνης Σρόιτερ για Ιωάννα Μπούκη: Παίζει ρόλο στο να έχω ισορροπίες για να μπορώ να κάνω καριέρα

Ο Αντώνης Σρόιτερ βρέθηκε απέναντι στον Γρηγόρη Αρναούτογλου, στο «The 2night Show» και μίλησε για την προσωπική του ζωή και την επαγγελματική του πορεία, στο επεισόδιο που μεταδόθηκε το βράδυ της Δευτέρας (24-11-2025). Ο παρουσιαστής έκανε τον απολογισμό της καριέρας του, μίλησε για την ανανέωση του συμβολαίου του με τον Alpha και στάθηκε στην σύζυγό του Ιωάννα Μπούκη, που τον στηρίζει διαρκώς.

Όπως είπε ο Αντώνης Σρόιτερ στο «The 2night Show», χωρίς την Ιωάννα Μπούκη και την οικογένειά του, θα έχανε τον «προσανατολισμό» και την «στόχευση» στα επαγγελματικά του. Ο δημοσιογράφος δήλωσε προσγειωμένος και χαρακτήρισε ως μεγαλύτερη επιτυχία του το γεγονός πως μπορεί να βγαίνει με «ψηλά το κεφάλι» και να ακούει κυρίως θετικά από τον κόσμο που τον βλέπει στο δρόμο.

Μιλώντας για τα πρώτα του βήματα στην τηλεόραση, ο Αντώνης Σρόιτερ δήλωσε πως: «Ξεκίνησα να το κάνω δοκιμαστικά για λίγους μήνες και έχω φτάσει τα 16 χρόνια. Πίστευαν όλοι όπως κι εγώ ότι “θα περάσει και δε θα ακουμπήσει”. Ακόμα προσπαθώ να καταλάβω αν έχει πάει καλά. Πιστεύω ότι καλά έχει πάει. Καθιερώσαμε το να είμαι όρθιος και ήταν μια καινοτομία που κυριάρχησε» είπε ο παρουσιαστής.

Στο ίδιο πλαίσιο συμπλήρωσε ότι «Είχαν κάνει μια συνάντηση στον Alpha και δεν ξέρω ποιος με πρότεινε αλλά ξέρω ότι ο Λάκης Λαζόπουλος είχε πει ότι κάνω για τηλεόραση. Του το έχω πει και του το χρωστάω. Η Άλκηστις Μαραγκουδάκη, ο Δημήτρης Κοντομηνάς, ο οποίος είχε άποψη για την τηλεόραση, είχαν πει για εμένα.

Εγώ ξεκίνησα από τις εφημερίδες, εκεί ήταν η πορεία μου και την τηλεόραση την είδα ως κάτι: “Πάμε να περάσουμε να δούμε τι είναι αυτό”. Εγώ δεν είχα καμία επαφή με Δελτία Ειδήσεων δεν είχα κάνει τηλεόραση ποτέ στη ζωή μου.

Προσέθεσε, μάλιστα: «Δεν ήξερα ποιο είναι το μπρος και το πίσω της κάμερας. Το σίγουρο είναι ότι υπήρχαν άνθρωποι με μεγαλύτεροι εμπειρία από εμένα, με καλύτερη εμφάνιση και μπορεί να τα έλεγαν καλύτερα… Τι να σου πω. Ίσως στην πορεία έγινα καλός, γιατί στην αρχή δεν ήμουν».

Όσον αφορά το αν έχει δεχτεί κρούσεις από άλλα κανάλια, ο Αντώνης Σρόιτερ σημείωσε πως «Κάποιες φορές έχω σκεφτεί τις προτάσεις που δέχομαι αλλά δεν είμαι από αυτούς που τους αρέσουν πολύ οι αλλαγές. Αν περνάω καλά κάπου και αισθάνομαι ότι τους θέλω και με θέλουν, δεν κουνιέμαι.

Ισχύει ότι μια μεταγραφή μπορεί να σε ανανεώσει και θεωρώ ότι αν κάποια στιγμή το κάνω θα ανανεωθώ, υπό την έννοια ότι βάζεις νέες προκλήσεις μπροστά σου. Από την άλλη όταν περνάς καλά κάπου και θεωρείς ότι σε σέβονται και τους σέβεσαι – σε αυτή τη φάση είμαι στον Alpha- δεν έχεις λόγο να το κάνεις».

Αποκάλυψε, μάλιστα, ότι «Ανανέωσα το συμβόλαιό μου με τον Alpha μέχρι το 2027. Ένα δεκαετές συμβόλαιο θα το φοβόμουν, θα έλεγα “Κάτσε να ζούμε μέχρι τότε”. Έχω ακόμα μια μικρή αυτοπεποίθηση να πω ότι και να μην με θέλουν από τον Alpha, κάποιος θα βρεθεί να με πάρει και εμένα».

Αναφερόμενος στην σύζυγό του, Ιωάννα Μπούκη, ο Αντώνης Σρόιτερ σημείωσε πως «Πάμε για 14 χρόνια μαζί. Η Ιωάννα παίζει ρόλο στο να έχω ισορροπίες για να μπορώ να κάνω καριέρα. Προφανέστατα η οικογένεια δίνει ισορροπία στη ζωή σου και σου βάζει φρένα σε πράγματα που αν δεν έχεις, μάλλον σκ@@α θα τα κάνεις. Επίσης όταν έχεις το μυαλό σου κάπου συγκεκριμένα και όχι σε 500 πράγματα ταυτόχρονα, είσαι και πιο σοβαρός στη δουλειά σου».

Επιπλέον, ο γνωστός δημοσιογράφος τόνισε πως «Αν για ένα πράγμα είμαι χαρούμενος στην δημοσιογραφική μου πορεία, δεν πάει να έχει επιτυχία αυτό που λες, οι συνεντεύξεις, τα βραβεία… Αυτό που με νοιάζει είναι ότι μπορώ να κυκλοφορώ στον δρόμο και να ακούω κυρίως καλές κουβέντες. Αυτό θεωρώ ότι είναι ο,τι σημαντικότερο έχω πετύχει και ο,τι σημαντικότερο θέλω να διατηρήσω. Είμαστε σε μια εποχή που ο τίτλος τιμής για έναν άνθρωπο που είναι στα Μέσα Ενημέρωσης είναι να έχει πετύχει να μην τον βρίζουν έξω».