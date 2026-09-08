Αντώνης Τσαπατάκης – Διαμαντία Λόμι: Ο γάμος τους και η λαμπερή δεξίωση που παρέθεσαν μέσα από εικόνες

O Παραολυμπιονίκης Αντώνης Τσαπατάκης και η εκλεκτή της καρδιάς του, Διαμαντία Λόμι παντρεύτηκαν το Σάββατο (05.09.2026) στα Χανιά της Κρήτης, παρουσία των πιο κοντινών και αγαπημένων τους ανθρώπων. Ο γάμος και η δεξίωση που παρέθεσαν, ήταν όπως ακριβώς είχαν σχεδιάσει. Το ζευγάρι έλαμπε από ευτυχία, πολύ κοντά σε ανθρώπους που μοιράζονταν τη χαρά τους, σε αυτή την τόσο ξεχωριστή μέρα για εκείνους.

Αντώνης Τσαπατάκης και Διαμαντία Λόμι Οι δυο τους είχαν παντρευτεί με πολιτικό γάμο στο Δημαρχείο Χανίων, την Παραμονή της Πρωτοχρονιάς του 2024 και το 2025 ήρθε στον κόσμο η κόρη τους. Ο θρησκευτικός γάμος τους έγινε στα Χανιά. Ο γαμπρός επέλεξε να φορέσει ένα κομψό λευκό κοστούμι, ενώ η όμορφη νύφη ένα ρομαντικό νυφικό με δαντέλα.

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Ο Αντώνης Τσαπατάκης πόσταρε στον προσωπικό του λογαριασμό στο Instagram ένα βίντεο από τις όμορφες στιγμές που έζησαν και μοιράστηκε τα συναισθήματά του, γράφοντας: «Α+Δ 5/9/26 Όπως τα παγκάκια που χαράχθηκαν με αρχικά αγάπες, έρωτες ή αλήθειες ή ακόμα και ψέμματα..Έτσι χάραζα και εγώ το σκοτάδι, όλο και βαθύτερα, αναζητώντας το φώς.

Ώσπου η επόμενη χαραμάδα, άφησε την αχτίδα που έδειξε το δρόμο προς τα σήμερα. Αυτή είναι η γυναίκα μου, η αχτίδα που έγινε το φως μου. Δεν σ’αγαπώ, Σ´αγαπάω! Σας ευχαριστούμε που ήσασταν μαζί μας την ημέρα αυτή που η αγάπη μας πέρασε στην αιωνιότητα ενώπιον του Κυρίου», έγραψε στη λεζάντα της ανάρτησής του ο Αντώνης Τσαπατάκης.

Ο Αντώνης Τσαπατάκης είχε ανεβάσει προ ημερών και ένα story με ένα pre-wedding video. Μια ημέρα πριν τον γάμο κυρίες και κύριοι. Καλημέρα σε όλους τους γαμπρούς. Μια ημέρα πριν τον γάμο λοιπόν και έχουμε να κάνουμε πολλές δουλειές σήμερα. Ξεκινάω φυσικά με το να πλυθώ, να φτιάξω το μουστάκι μου, να κάνω φυσικά και τη γυμναστική μου. Πρέπει να ενεργοποιούμαι κάθε πρωί και όλοι μας», ακούγεται να λέει στο βίντεο.